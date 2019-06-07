عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل اصابة سبعة محتجين في ولاية أداماوا النيجيرية يولا ـ سبأ:



قتل ثلاثة محتجين وأصيب أربعة آخرون عندما فتح جنود النار على متظاهرين في منطقة زراعية بولاية أداماوا النيجيرية.



وكان المحتجون في الولاية الواقعة شمال شرق البلاد يتظاهرون ضد عمليات الاختطاف لطلب فدية التي شاعت بالمنطقة، إلى جانب ما قال سكان إنه تجاوزات من جانب الجنود ورجال الشرطة.



وقال قيادي محلي باتحاد العاملين بالنقل البري بالمنطقة إنه يجري الإعداد لدفن القتلى.



وإلى جانب تزايد عمليات الاختطاف والعنف في أنحاء نيجيريا، فإن ولاية أداماوا بؤرة للعنف بين المزارعين والرعاة.



وفي السنوات الأخيرة، هناك أيضا مزاعم من سكان وجماعات ضغط عن انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب الجيش.

سبأ [07/يونيو/2019]سبأ