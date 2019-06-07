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آخر تحديث: الجمعة، 07 - يونيو - 2019 الساعة 11:03:54ص
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  اقتصاد
ترامب يثق بإمكانية التوصل لاتفاق تجاري مع الصين
[07/يونيو/2019]
واشنطن- سبأ:

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته في إمكانية التوصل لاتفاق تجاري مع الصين في خضم المفاوضات التجارية بين البلدين.


وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز": "نعم، بالتأكيد، سأحقق اتفاقية تجارية مع الصين..."بكين تريد بالفعل إبرام اتفاق".

وختم قائلا: "أود أن أبرم اتفاقا، لكن ما فعلوه كان سيئا للغاية. لدينا اتفاق، وحاولوا تغيير شروط الاتفاق. لا يمكنهم فعل ذلك".

وتصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الشهر الماضي، بعدما وصلت المفاوضات التجارية بينهما إلى طريق مسدود والذي على إثر ذلك زاد ترامب الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، لترد الصين بزيادة في الرسوم أيضا على بضائع أمريكية بقيمة 50 مليار دولار .

سبأ
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