تراجع اسعار الذهب بفعل توقعات خفض الفائدة

فيينا – سبأ:

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكنها تتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ بداية العام الجاري، بدعم من توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة وتصاعد نزاعات التجارة العالمية .



وبحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1330.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمائة إلى 1336.20 دولار.



لكن الذهب ربح اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع ويتجه لتسجيل أفضل ارتفاع أسبوعي من حيث النسبة المئوية منذ أواخر ديسمبر .



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمائة إلى 14.86 دولار للأوقية، وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ 25 يناير .



وتراجع البلاتين 0.1 بالمائة إلى 802.40 دولار للأوقية، لكن المعدن المستخدم في التحفيز بصناعة السيارات يتجه لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في سبعة أسابيع.



[07/يونيو/2019]سبأ