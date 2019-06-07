المكسيك تتحرك لاحتواء الهجرة اللاشرعية عبر حدودها

المكسيك ـ سبأ:



أعلن وزير خارجية المكسيك مارسيلو إيبرارد، أن بلاده سترسل الحرس الوطني إلى حدودها الجنوبية مع غواتيمالا، لاحتواء تدفق المهاجرين عبرها حدودها ، والذي يثير غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال إيبرارد للصحفيين أمس الخميس في تصريحات نقلها التلفزيون لدى مغادرته لاجتماع مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن: "أوضحنا أن هناك 6000 عنصر وسيتم إرسالهم إلى هناك"، وأضاف أن محادثات المكسيك مع الولايات المتحدة بخصوص الهجرة ستستمر يوم الجمعة.



وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية على واردات مكسيكية بدءا من الأسبوع المقبل ما لم تفعل المزيد لوقف تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.

[07/يونيو/2019]سبأ