محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بالأسماء .. وسائل الإعلام السعودية تعترف بمصرع 70 من قوات الجيش السعودي بينهم قيادات صنعاء- سبأ:

بلغ عدد قتلى الجيش السعودي خلال الأسابيع القليلة الماضي 70 قتيلاً بينهم قيادات رفيعة في عمليات الجيش واللجان الشعبية في جيزان ونجران وعسير.



وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن إحصائية للإعلام الحربي رُصدت من وسائل الإعلام السعودية الرسمية وغير الرسمية بينت أن خسائر جيش النظام السعودي تضاعفت خلال الأسابيع القليلة الماضية.



وأكد المصدر أن الأعداد الحقيقية للقتلى والجرحى من الجيش السعودي تفوق ما يتم الإعلان عنه في الإعلام السعودي بأضعاف، وذلك لتعمد النظام السعودي التكتم على خسائره للعام الخامس على التوالي من عدوانه على اليمن.



وأشار المصدر إلى أنه رغم تعمد النظام السعودي إبعاد جنوده عن المعارك، واعتماده على مرتزقته من السودان واليمن، يتكبد جيشه خسائر فادحة في الأرواح بصورة مستمرة في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية.



وفيما يلي قائمة لبعض أسماء القتلى ورتبهم العسكرية المعلنة في وسائل الإعلام السعودية خلال الأسابيع القليلة الماضية:



ـ عبد اللطيف علي الراجح - عقيد



ـ علي بن مبشر جابر المشايخ - رائد



- محمد سعيد آل مجري - نقيب



- عادل بن علوان بن راكان الجبرين - نقيب



- عامر بن منسي الكناني الزهراني - ملازم أول



- سعيد فاضل سعيد العمري - رئيس رقباء



- طراد سعيد علي آل مصعفق الأسمري - رئيس رقباء



- مترك ناصر الكودري القحطاني - رقيب



- أحمد بن محمد علي عواف - رقيب



- علي بن محمد علي حكمي - رقيب



- علي بن محمد حاج حمدي - رقيب



- محمد رادان محزري - رقيب



- قاسم حسين علم - رقيب



- مهدي بن علي بعيطي - وكيل رقيب



- صقر بن مقعد بن صقر العصيمي - وكيل رقيب



- محمد حسين علي هزازي - وكيل رقيب



- فهد بن يحيى بلغيث - وكيل رقيب



- عيسى حسين سفسفى النجعي - وكيل رقيب



- عبدالله سعد العلوي الحربي - وكيل رقيب



- محمد موسى الطوهري - وكيل رقيب



- محمد عبد الله علي الشهري - وكيل رقيب



- عبدالله عجلان زايد العماري - وكيل رقيب



- متعب هايس فاهد المحمدي الحربي - عريف



- فتح الدين الدراج - عريف



- عيد بن عجب بن زيد القحطاني - عريف



- بندر بن علي محمد مدوح هزازي - عريف



- إبراهيم بن محمد جابر عسيري - عريف



- عائل ثابت عثمان حكمي - عريف



- أحمد جابر حمدان العرياني الشمراني - عريف



- محمد عبدالله العنزي - عريف



- عمر بن جابر المالكي - عريف



- مفرح بريكان الشمري - عريف



ـ فهد بن محمد الغامدي - عريف



- فتح الدين بن علي أحمد دراج - عريف



- علي حسن الشريفي الشمري - عريف



- أحمد بن حسن أحمد حمدي - عريف



- سالم سويد الغامدي - عريف



- عبده حسن علي لخامي - جندي أول



- أحمد بن علي أحمد جباري - جندي أول



- عبدالرحمن عبدالله مجرشي - جندي أول



- محمد بن متعب جعفري - جندي أول



- ناجي خالد بن ساير الشكرة الدوسري - جندي أول



- حسن بن يحيى حنين الجابري - جندي أول



- ريحان عوض آل قنه - جندي أول



- إبراهيم أبوعيشة الربعي - جندي



- مشعل بن طريد الحسني العنزي - جندي



- علي بن عبدالله محمد عسيري - جندي



- ماجد محمد آل أمشوه عسيري - جندي



- دخيل حمود بن دخيل المطيري - جندي



- مشاري عبدالله جزاء ربيع المطيري - جندي



- حسين علي عيسى القريشي - جندي



- عبدالله السليم - جندي



- إبراهيم حاجي أبو حيمد - جندي



- علي عبدالله يماني - جندي



- أحمد شينان حمدان العامري - جندي



- ماجد بن مبارك آل عاطف - جندي



- سالم عبدالله بن حمدين العوبثاني - جندي



- هاشم حسن بن حنيش المهداوي - جندي



- علي عبدالله الزهراني - جندي



- حسن عبده حسن غلفان محزري - جندي



- حسن صالح الحسني النصري الزهراني - جندي



- مهنا بن محمد بن هريس العصيمي - جندي



- إبراهيم محمد سني الزبيدي الحربي - جندي



- أحمد بركات حامد الحاتمي - جندي



- محمد بن حامد الشعيران الغامدي - جندي



- عبدالعزيز الطريفي - جندي



- حمد بن أحمد فارس - جندي



- شديد فلاح الشدقاء آل فطيح - جندي



- صافي عوض الحربي - جندي



- صالح علي محسن الداؤودي - جندي



- جابر علي جابر محرزي – جنديa

[07/يونيو/2019]