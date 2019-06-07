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آخر تحديث: الجمعة، 07 - يونيو - 2019 الساعة 10:43:54ص
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حزب العمال يحرم حزب بريكست من الفوز بأول مقعد له في برلمان بريطانيا
[07/يونيو/2019]
بيتربورو ـ سبأ:

احتفظ حزب العمال البريطاني المعارض بمقعد برلماني له في شرق إنجلترا اليوم الجمعة متفوقا بفارق يقل عن 700 صوت على حزب بريكست بزعامة نايجل فيراج.


وفازت ليزا فوربس مرشحة حزب العمال بعدما جنت 10484 صوتا مقابل 9801 صوت لحزب بريكست الذي كانت المراهنات ترجح كفته، وحل المحافظون بزعامة ماي في المركز الثالث لحصولهم على 7243 صوتا.

وقالت فوربس في خطاب فوزها ”رغم تباين الآراء في المدينة فإن حقيقة أن حزب بريكست قوبل بالرفض هنا في بيتربورو تظهر أن سياسة الانقسام لن تنتصر“.

وجرت الانتخابات في بيتربورو بعدما أصبحت فيونا أوناسانيا التي تنتمي إلى حزب العمال أول عضو في البرلمان يتم عزله عن طريق تقديم الناخبين عريضة لإسقاطه وذلك بعد أن سُجنت لأنها كذبت بشأن مخالفة سير لتجاوز السرعة.

سبأ
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