محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إسقاط طائرتين للعدوان وعمليات عسكرية نوعية تسفر عن خسائر مادية وبشرية محافظات- سبأ:

أسقطت الدفاعات الجوية طائرتين مقاتلة وتجسسية للعدوان، ونفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية أسفرت عن خسائر مادية وبشرية في صفوف العدو ومرتزقته خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الدفاعات الجوية بالجيش واللجان الشعبية أسقطت طائرة بدون طيار مقاتلة من طراز MQ9 أمريكية الصنع في الساحل الغربي.



وأوضح المصدر أنه تم إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان قبالة السديس في نجران، ونفذ الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في صحراء الأجاشر قبالة منفذ الخضراء وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى مصرع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي في كمين لوحدة الهندسة العسكرية في الاجاشر قبالة نجران، كما تم تفجير عدد من عناصر وحدة الهندسة التابعة للعدو في مربع شجع قبالة نجران.



وأكد المصدر قنص جندي سعودي في موقع مشعل بجيزان، ومصرع وجرح 27 مرتزقاً بعمليات قنص في نجران وجيزان .



وفي محافظة الجوف نفذ الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في جبهة الحلو بمديرية المصلوب وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، وتم تفجير آلية للمرتزقة ومصرع وجرح من كانوا عليها في المهاشمة بمديرية خب والشعف.



وذكر المصدر أنه تم استهداف تجمعات للمرتزقة في منطقة القعيف بصاروخ زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية وإصابات مباشرة، فيما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة في الساقية بمديرية الغيل وفي جبل الأحمر بجبهة حام في مديرية المتون.



ولفت المصدر إلى تكبيد مرتزقة العدوان خسائر مادية وبشرية خلال عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.

سبأ [07/يونيو/2019]سبأ