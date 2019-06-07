حزب العمال يحرم حزب بريكست من الفوز بأول مقعد له في برلمان بريطانيا احتفظ حزب العمال البريطاني المعارض بمقعد برلماني له في شرق إنجلترا اليوم الجمعة متفوقا بفارق يقل عن 700 صوت على حزب بريكست بزعامة نايجل فيراج.