ابحث عن:
بحث تفصيلي
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 07 - يونيو - 2019 الساعة 10:43:54ص
بالأسماء .. وسائل الإعلام السعودية تعترف بمصرع 70 من قوات الجيش السعودي بينهم قيادات
بلغ عدد قتلى الجيش السعودي خلال الأسابيع القليلة الماضي 70 قتيلاً بينهم قيادات رفيعة في عمليات الجيش واللجان الشعبية في جيزان ونجران وعسير.
حزب العمال يحرم حزب بريكست من الفوز بأول مقعد له في برلمان بريطانيا
احتفظ حزب العمال البريطاني المعارض بمقعد برلماني له في شرق إنجلترا اليوم الجمعة متفوقا بفارق يقل عن 700 صوت على حزب بريكست بزعامة نايجل فيراج.
تراجع اسعار الذهب بفعل توقعات خفض الفائدة
تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكنها تتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ بداية العام الجاري، بدعم من توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة وتصاعد نزاعات التجارة العالمية .
إصابة خطيرة تبعد نيمار عن كوبا أمريكا
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم أن النجم نيمار دا سيلفا سيغيب عن بطولة كوبا أمريكا بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الكاحل.
آخر الأخبار:
عمليتان هجوميتان على مواقع المرتزقة قبالة نجران
المكسيك تتحرك لاحتواء الهجرة اللاشرعية عبر حدودها
طهران: تصريحات ترامب مكررة ولا تستحق الرد
صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
الصفحة الرئيسية
رئيس الجمهورية
تقارير وحوارات
ثقافة
سياحة
أحزاب ومنظمات
العدوان السعودي على اليمن
للإعلان على الموقع
اسم المستخدم:
كلمة المرور:
محلي
اسم المرسل :
بريد المرسل :
اسم المستقبل :
بريد المستقبل
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[07/يونيو/2019]
صنعاء- سبأ:
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي غارتين على العاصمة صنعاء
وأوضح مصدر محلي بالأمانة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارتين جبل النهدين جنوب العاصمة .
سبأ
المزيد من (محلي)
عمليتان هجوميتان على مواقع المرتزقة قبالة نجران
بالأسماء .. وسائل الإعلام السعودية تعترف بمصرع 70 من قوات الجيش السعودي بينهم قيادات
إسقاط طائرتين للعدوان وعمليات عسكرية نوعية تسفر عن خسائر مادية وبشرية
إصابة ثلاثة مواطنين في خرق جديد لاتفاق الحديدة و 14 غارة على عدة محافظات
عضو السياسي الأعلى الحوثي يزور عدد من جرحى الجيش واللجان الشعبية
الدفاعات الجوية تسقط طائرة مقاتلة بدون طيار نوع MQ9 بالحديدة
تفقد المرابطين في صبر والنقاط الأمنية وعدد من الجبهات
فريق إعلامي من قناة عدن يزور الجيش واللجان في جبهة الضالع
تفقد النقاط الأمنية والمرافق الصحية بمحافظة صنعاء
تفقد مستوى الخدمات بمستشفى الثلايا العام بريمة
العدوان السعودي على اليمن
إصابة ثلاثة مواطنين في خرق جديد لاتفاق الحديدة و 14 غارة على عدة محافظات
[07/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[07/يونيو/2019]
طيران العدوان يستهدف أبراج الاتصالات في مديرية منبه بصعدة
[06/يونيو/2019]
استشهاد وإصابة 11 مواطناً بينهم نساء وأطفال بغارات طيران وبوارج العدوان
[06/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن 15 غارة على صعدة وصنعاء والضالع والمرتزقة يواصلون خروقاتهم بالحديدة
[05/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
|
اتفاقية استخدام الموقع
|
الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by