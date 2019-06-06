عضو السياسي الأعلى الحوثي يزور عدد من جرحى الجيش واللجان الشعبية [06/يونيو/2019] صنعاء - سبأ :

تفقد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي اليوم أحوال عدد من جرحى الجيش واللجان الشعبية الذين يتلقون العلاج في العاصمة صنعاء، بمناسبة عيد الفطر المبارك.



واطلع عضو السياسي الأعلى الحوثي ومعه وزير العدل القاضي أحمد عقبات وعضو مجلس الشورى طلال عقلان، على الخدمات الطبية والعلاجية التي يتلقاها الجرحى .. ناقلا لهم تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية بهذه المناسبة الدينية وتمنياتها لهم بالشفاء العاجل.



وأشاد بتضحيات الجرحى في مواجهة العدوان في مختلف الجبهات.. لافتا إلى أهمية الدعاء للمرابطين أن يسدد الله ضرباتهم وينصرهم.



وأكد عضو السياسي الأعلى ضرورة التحرك والاستمرار في العمل .. مبينا أنه مهما حاول العدو وطغى سيكون النصر حليف اليمنيين.



وأضاف" نحن في العالم الخامس ولازلنا صامدين وفي حالة عزة ونصر وتأييد لأنهم هم من اعتدوا على بلدنا، وعلى مواطنينا واستهدفوا المدنيين".



وقال" جاء العدو لقتل الجميع، ولو كان تحالف العدوان يهتم بقضايا الأمة العربية والإسلامية كما يدعي لكانوا يحاربوا في القدس".



وأضاف" عندما أعلن ترامب قرار ضم القدس كعاصمة لإسرائيل ماذا عملوا ؟ لم يحركوا لا عاصفة ولا جيوشهم ولم يخرجوا حتى في مظاهرة".



بدورهم عبر الجرحى عن امتنانهم لهذه الزيارة والتي تعكس اهتمام القيادة السياسية بأحوالهم وتفقد أوضاعهم .. مؤكدين استعدادهم العودة لجبهات العزة والشرف بعد تماثلهم للشفاء.



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