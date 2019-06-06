محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد المرابطين في صبر والنقاط الأمنية وعدد من الجبهات تعز - سبأ :

زار وكيلا محافظة تعز نورالدين المراني ومحمد هزاع الحسيني ومعهما مدير أمن المحافظة العميد عبدالخالق الجنيد، المرابطين في صبر والنقاط الأمنية.



وخلال الزيارة هنأ الوكيلان المراني والحسيني أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية بعيد الفطر المبارك.



وأشادا بمستوى اﻻنضباط واليقظة الأمنية للمرابطين في التصدي لقوى العدوان وضبط كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار.



إلى ذلك زار وكيل محافظة تعز حامس الحباري ومعه مدير مديرية حيفان عبدالرقيب الحمري الجيش والأمن واللجان الشعبية في مديرية حيفان وجبهة كرش بمديرية القبيطة.



وخلال الزيارة نقل الوكيل الحباري للمرابطين تهاني القيادة السياسية بعيد الفطر المبارك.. مؤكدا أن الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله واجب على الجميع.



فيما زار مديرا مكتبي التربية والتعليم بتعز والثقافة ومدير عام البحوث والتدريب, المرابطين في جولة القصر والأمن المركزي وكلابة وتبادلوا معهم التهاني العيدية.

سبـأ [06/يونيو/2019]سبـأ