مصدر مصرفي يحذر من إقدام بنك عدن على إصدار مبالغ مالية من العملة الجديدة دون غطاء حذر مصدر في القطاع المصرفي، من إقدام بنك عدن المركزي على إصدار مبالغ مالية ضخمة من العملة الجديدة غير القانونية والمطبوعة دون غطاء نقدي وإنزالها للسوق للتداول المحلي بعد عيد الفطر المبارك.