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فريق إعلامي من قناة عدن يزور الجيش واللجان في جبهة الضالع
[06/يونيو/2019]
الضالع - سبأ :

زار فريق إعلامي من قطاع تلفزيون قناة عدن الفضائية يتقدمهم رئيس القطاع عبدالعالم السقاف, أبطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين العزة بجبهة الضالع.


والتقى الفريق الإعلامي بالمرابطين في الخطوط الأمامية بجبهة الضالع وتبادلوا معهم التهاني بمناسبة العيد.

وأشاد الفريق الإعلامي بالملاحم البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى العدوان ومرتزقته.

فيما عبر أبطال الجيش واللجان الشعبية عن امتنانهم لهذه الزيارة العيدية .. مؤكدين استمرارهم في معركة التحرير للمناطق المحتلة بالمحافظات الجنوبية.
سبـأ
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