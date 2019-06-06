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تفقد النقاط الأمنية والمرافق الصحية بمحافظة صنعاء
[06/يونيو/2019] صنعاء - سبأ :
 تفقد وكيلا محافظة صنعاء فارس الكهالي وخالد الاجرب عدد من النقاط الأمنية وروضات الشهداء والمرافق الصحية بمديريتي أرحب وجحانة.

حيث اطلع الوكيل الكهالي ومعه مدير مديرية أرحب نصير الحباري على سير العمل بمستشفى عومرة بمديرية أرحب ومستوى الخدمات الصحية, واستمعا من مدير المستشفى الدكتور فهد مقحط الى شرح حول مستوى العمل والصعوبات التي يتم مواجهتها وسبل تجاوزها .

وأشاد الوكيل الكهالي والحباري بمستوى انضباط الكادر الطبي وجهوزية المستشفى لإستقبال الحالات الطارئة سيما في أيام عيد الفطر.

وأشارا إلى حرص قيادة المحافظة على استمرار تطوير مستوى الأداء الصحي في كافة المرافق .. وثمنا جهود القطاع الصحي في تعزيز الأداء رغم الصعوبات التي تواجه العمل جراء استمرار العدوان والحصار.

كما تفقد وكيل قطاع الخدمات الكهالي ومدير المديرية الحباري احوال ضباط وصف ضباط وجنود منتسبي الأجهزة واللجان الأمنية في عدد من النقاط في مديرية أرحب .

وتبادلا معهم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر وقدما هدايا ومبالغ مالية لهم .. معتبرين هذه الزيارة أقل ما يمكن تقديمه عرفانا بدورهم في الحفاظ على الامن والاستقرار ومكافحة الجريمة.

من جانبهم أكد أفراد الأجهزة الأمنية استعدادهم الذود عن الوطن باعتبار ذلك واجب وطني وديني لايمكن التفريط به .. مثمنين زيارة قيادة المحافظة لهم.
إلى ذلك اطلع وكيل المحافظة خالد الاجرب على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفى الشهيد الدرة بجحانة.

واستمع ومعه نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور طلال الجبري ومدير مديرية جحانة محمد البشاري من مدير المستشفى الدكتور عبدالله القاولي إلى شرح حول آلية العمل بالمستشفى خلال إجازة عيد الفطر.

وثمن وكيل المحافظة ما تقوم به إدارة وكادر المستشفى الطبي من جهود في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية .. مؤكدا استعداد قيادة المحافظة تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل.

ونقل الوكيل الاجرب لإدارة المستشفى والأطباء والعاملين تهاني قيادة المحافظة بمناسبة عيد الفطر.

بعد ذلك زار الوكيل الاجرب ومدير مديرية جحانة البشاري روضة الشهداء بجحانة, وقرأ الاجرب والبشاري الفاتحة على أرواح الشهداء .. مؤكدين السير عل دربهم.. حاثين على ضرورة العناية بأسر وذوي الشهداء.
سبـأ
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