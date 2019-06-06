تفقد مستوى الخدمات بمستشفى الثلايا العام بريمة [06/يونيو/2019] ريمة - سبأ :

تفقد رئيس المكتب الفني بمحافظة ريمة جلال الحباري اليوم، سير العمل ومستوى الخدمات الطبية بمستشفى الثلايا العام بمديرية الجبين.



وأطلع على مستوى الخدمات التي تقدم للمرضى بمركز معالجة الإسهامات الحادة بالمستشفى، ونقل للكادر الصحي تهاني قيادة المحافظة، واستمع منهم إلى شرح حول الخدمات الطبية والصحية التي تقدم للمرضى والاحتياجات الطبية اللازم توفيرها.



واكد الحباري أهمية تحسين مستوى الخدمات الصحية وتوفير الاحتياجات الطبية للمستشفى لتخفيف معاناة المرضى.. مثمنا جهود الكوادر الصحية وحرصها على أداء واجبها خلال عيد الفطر.



وأشار إلى أهمية تضافر الجهود لمواجهة الأمراض المنتشرة بسبب العدوان ومنها الكوليرا.



فيما تطرق نائب الترصد الوبائي بالمحافظة الدكتور محمد الجعماني، إلى مستوى الخدمات المقدمة للمرضى بمركز معالجة الإسهالات الحادة والصعوبات التي يواجهها المركز واحتياجاته الضرورية.

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