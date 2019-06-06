قبائل همدان بصعدة تسير قافلة عيدية دعماً للمرابطين في الجبهات [06/يونيو/2019] صعدة - سبأ :

سيرت قبائل همدان بن زيد بمحافظة صعدة اليوم قافلة غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية المرابطين في ميادين العزة والكرامة تحت شعار " أعيادنا جبهاتنا" .



احتوت القافلة التي حضر تسييرها محافظ المحافظة محمد جابر عوض, على مواد غذائية وكعك وحلوی وجعالة العيد وفواكه ومواشي.



وأشاد المحافظ عوض بمواقف أبناء همدان وبذلهم وعطائهم للمرابطين في الجبهات بما يعزز من الصمود في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي وفي المقدمة الشيخ عبدالله الرزامي.



من جانبهم أكد أبناء همدان أن هذه القافلة ستتبعها العديد من القوافل لرفد الجبهات .. لافتين إلی أن التحديات التي يفرضها العدوان والحصار لن تثني أبناء اليمن عن مواصلة الصمود والثبات لمواجهة العدوان.

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