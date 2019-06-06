محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظو الضالع وذمار ولحج وسقطرى يتفقدون أحوال المرابطين في الضالع الضالع - سبأ :

تفقد محافظو الضالع حنين الدريب وذمار محمد المقدشي ولحج أحمد جريب وسقطرى هشام السقطري اليوم، أحوال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في مواقع الشرف والبطولة في الضالع.



حيث اطلعوا خلال الزيارات ومعهم أمين عام المكتب السياسي لأنصار الله فضل أبوطالب وعدد من قيادات السلطة المحلية والتنفيذية ومشائخ وشخصيات اجتماعية من أبناء محافظة ذمار، على أحوال المرابطين في عدد من المواقع في جبهة مريس والنقاط الأمنية بمديرية دمت، وتبادلوا معهم التهاني بعيد الفطر المبارك وقدموا لهم هدايا عيدية.



ونقل المحافظ المقدشي، للمرابطين تهاني القيادة السياسية بعيد الفطر المبارك.. مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي استمرارا للزيارات العيدية للمرابطين في الجبهات تقديرا لجهودهم وتضحياتهم في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.



وأشاد بمستوى الجاهزية واليقظة العالية لأبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة الضالع وفي مختلف جبهات العزة والبطولة، والإنتصارات التي يسطرونها في مواجهة العدوان.



وأكد محافظ ذمار أن صمود المرابطين وإستبسالهم أفشل مخططات العدوان .. مؤكدا دعم أبناء محافظة ذمار لأبطال الجيش واللجان الشعبية للتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار محافظة الضالع.



بدوره ثمن محافظ لحج تضحيات الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات .. مؤكداً أهمية الوقوف رفد المرابطين في الجبهات حتى تحقيق النصر.



من جانبه أشاد محافظ سقطرى بصمود المرابطين في ميادين العزة والكرامة.. مشيرا إلى أن الزيارات للمرابطين في الجبهات واجب تقديراً وعرفانا بتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن.



وكان محافظ الضالع قدر رحب بالمحافظين على هذه الزيارة .. مؤكدا على أهمية رص الصفوف وتضافر الجهود لإفشال مخططات العدوان وتعزيز الانتصارات التي تحققت في مختلف الجبهات.



وأشاد حنين الدريب باليقظة العالية واستبسال المرابطين في مواجهة قوى العدوان ومرتزقته.. مؤكدا ثبات واستبسال أبناء محافظة الضالع في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.



فيما ثمن أبطال الجيش واللجان الشعبية هذه الزيارة ومشاركتهم أفراح العيد.. مؤكدين استعدادهم بذل كل غال ونفيس في مواجهة العدوان والتصدي لمؤامراته.



إلى ذلك تفقد محافظو ذمار وسقطرى ولحج أحوال المرابطين في النقاط الأمنية في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.



وخلال الزيارات للنقاط على طريق جبال العود ومثلث العود ومدينة الفاخر وصولا لمشارف مدينة قعطبة، أشاد محافظ ذمار محمد حسين المقدسي بصمود المرابطين في مختلف مواقع العزة والبطولة.



ونقل للمرابطين تحيات وتهاني القيادة السياسية بمناسبة العيد .. مشيرا إلى أن تفقد أحوال المرابطين في النقاط الأمنية ومشاركتهم أفراح العيد يأتي تقديرا للدور الذي يقومون به.



وأشاد محافظ ذمار بمستوى الجاهزية والمعنويات العالية التي يتمتع المرابطين في النقاط الأمنية.



فيما عبر المرابطون في النقاط الأمنية عن الشكر لهذه الزيارة للإطلاع على أحوالهم ومشاركتهم أفراح العيد.

سبـأ [06/يونيو/2019]حيث اطلعوا خلال الزيارات ومعهم أمين عام المكتب السياسي لأنصار الله فضل أبوطالب وعدد من قيادات السلطة المحلية والتنفيذية ومشائخ وشخصيات اجتماعية من أبناء محافظة ذمار، على أحوال المرابطين في عدد من المواقع في جبهة مريس والنقاط الأمنية بمديرية دمت، وتبادلوا معهم التهاني بعيد الفطر المبارك وقدموا لهم هدايا عيدية.ونقل المحافظ المقدشي، للمرابطين تهاني القيادة السياسية بعيد الفطر المبارك.. مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي استمرارا للزيارات العيدية للمرابطين في الجبهات تقديرا لجهودهم وتضحياتهم في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.وأشاد بمستوى الجاهزية واليقظة العالية لأبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة الضالع وفي مختلف جبهات العزة والبطولة، والإنتصارات التي يسطرونها في مواجهة العدوان.وأكد محافظ ذمار أن صمود المرابطين وإستبسالهم أفشل مخططات العدوان .. مؤكدا دعم أبناء محافظة ذمار لأبطال الجيش واللجان الشعبية للتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار محافظة الضالع.بدوره ثمن محافظ لحج تضحيات الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات .. مؤكداً أهمية الوقوف رفد المرابطين في الجبهات حتى تحقيق النصر.من جانبه أشاد محافظ سقطرى بصمود المرابطين في ميادين العزة والكرامة.. مشيرا إلى أن الزيارات للمرابطين في الجبهات واجب تقديراً وعرفانا بتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن.وكان محافظ الضالع قدر رحب بالمحافظين على هذه الزيارة .. مؤكدا على أهمية رص الصفوف وتضافر الجهود لإفشال مخططات العدوان وتعزيز الانتصارات التي تحققت في مختلف الجبهات.وأشاد حنين الدريب باليقظة العالية واستبسال المرابطين في مواجهة قوى العدوان ومرتزقته.. مؤكدا ثبات واستبسال أبناء محافظة الضالع في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.فيما ثمن أبطال الجيش واللجان الشعبية هذه الزيارة ومشاركتهم أفراح العيد.. مؤكدين استعدادهم بذل كل غال ونفيس في مواجهة العدوان والتصدي لمؤامراته.إلى ذلك تفقد محافظو ذمار وسقطرى ولحج أحوال المرابطين في النقاط الأمنية في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.وخلال الزيارات للنقاط على طريق جبال العود ومثلث العود ومدينة الفاخر وصولا لمشارف مدينة قعطبة، أشاد محافظ ذمار محمد حسين المقدسي بصمود المرابطين في مختلف مواقع العزة والبطولة.ونقل للمرابطين تحيات وتهاني القيادة السياسية بمناسبة العيد .. مشيرا إلى أن تفقد أحوال المرابطين في النقاط الأمنية ومشاركتهم أفراح العيد يأتي تقديرا للدور الذي يقومون به.وأشاد محافظ ذمار بمستوى الجاهزية والمعنويات العالية التي يتمتع المرابطين في النقاط الأمنية.فيما عبر المرابطون في النقاط الأمنية عن الشكر لهذه الزيارة للإطلاع على أحوالهم ومشاركتهم أفراح العيد.سبـأ