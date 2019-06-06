رئيس مصلحة خفر السواحل يزور رجال الأمن في ذمار وإب

ذمار – سبأ :

تفقد رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء عبد الرزاق المؤيد، أحوال المرابطين من رجال الأمن في النقاط الأمنية وخدمات شرطة المرور والأمن العام في ذمار وإب والحزام الأمني لهما .

وتبادل اللواء المؤيد ومعه عدد من القيادات الأمنية مع رجال الأمن التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك .. ناقلا لهم تحيات قيادة وزارة الداخلية وقدم لهم هدايا عيدية.



وأشاد بالجهود التي يبذلها رجال الأمن في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة.



بدورهم عبر رجال الأمن عن امتنانهم لهذه الزيارة .. مؤكدين مرابطتهم في مواقع العزة والبطولة وتصديهم لكل المؤامرات التي تستهدف أمن واستقرار اليمن.



رافقه خلال الزيارات العميد جمال النصيري والعميد مجيب الرحمن العمري والعميد حمود العصري ونائب مدير أمن محافظة إب ومدراء المرور وفرع الأحوال المدنية قائد فرع النجدة.



[06/يونيو/2019]سبـأ