الإفراج عن 25 سجينا معسرا في إب

إب - سبأ :

أفرج بمحافظة إب عن 25 سجينا من المعسرين بعد تكفل هيئة الزكاة بدفع ما عليهم من حقوق للغير بموجب أحكام قضائية.



وخلال الإفراج الذي حضره يحيى القاسمي .. أوضح مدير فرع هيئة الزكاة بالمحافظة علي عبدالله الجبري، أن الإفراج عن 25 سجينا من المعسرين بالمحافظة يأتي بعد تكفل هيئة الزكاة بدفع ما عليهم من حقوق للغير.



وبين أن إجمالي ما قدمته الهيئة للإفراج عن المعسرين الذين قضوا محكوميتهم ولم يستطيعوا دفع ما عليهم من حقوق للغير بلغت أكثر من 150 مليون ريال .. مشيرا إلى أن الإفراج تم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بدفع هيئة الزكاة ما على المعسرين من حقوق خاصة، إضافة إلى صرف مبالغ رمزية لأسرهم.



وثمن حرص القيادة السياسية على توجيه مصارف الزكاة وصرفها في مصارفها الصحيحة ومن بينها الغارمين والفقراء والمساكين وغيرها من مصارفها الثمانية.



ولفت الجبري إلى أن الهيئة منذ إنشائها نفذت العديد من المشاريع والأنشطة الخيرية منها مشروع المطابخ الرمضانية وتوزيع سلال غذائية وتوزيع مبالغ نقدية وعينية على الفقراء والمساكين وتوزيع جعالة العيد ومبالغ مالية للسجناء وغيرها من المشاريع الخيرية .

[06/يونيو/2019]سبـأ