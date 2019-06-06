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آخر تحديث: الخميس، 06 - يونيو - 2019 الساعة 08:55:44م
وزير الدفاع خلال زيارته لمحور البقع: قدرات اليمن العسكرية أصبحت قوة مهابة
قال وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي إن القدرات العسكرية الدفاعية والهجومية للجمهورية اليمنية، أصبحت قوة مهابة قادرة على مواجهة قوى الغزو والاحتلال.
أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يقدمون 22 مشروع قرار لمنع ترامب من بيع أسلحة للنظام السعودي
أعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي عزمهم تقديم 22 مشروع قرار لإحباط خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتجاوز الكونغرس والالتفاف عليه وإتمام مبيعات عسكرية بمليارات الدولارات للنظام السعودي.
مصدر مصرفي يحذر من إقدام بنك عدن على إصدار مبالغ مالية من العملة الجديدة دون غطاء
حذر مصدر في القطاع المصرفي، من إقدام بنك عدن المركزي على إصدار مبالغ مالية ضخمة من العملة الجديدة غير القانونية والمطبوعة دون غطاء نقدي وإنزالها للسوق للتداول المحلي بعد عيد الفطر المبارك.
إصابة خطيرة تبعد نيمار عن كوبا أمريكا
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم أن النجم نيمار دا سيلفا سيغيب عن بطولة كوبا أمريكا بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الكاحل.
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إرشيفيه
إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان في نجران
[06/يونيو/2019]
نجران - سبأ :
أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليوم طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان في نجران.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة استطلاع لقوى العدوان قبالة السديس بنجران.
سبـأ
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