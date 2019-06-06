محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد الجاهزية الأمنية والقتالية للجيش والأمن واللجان الشعبية في البيضاء البيضاء - سبأ :

تفقدت القيادات عدد من العسكرية والأمنية بمحافظة البيضاء اليوم جاهزية قوات الجيش واللجان الشعبية في النقاط الأمنية بمديرية مكيراس.



حيث اطلع قائد اللواء31 العميد ركن منصور العمراني ومعه مدير مديرية مكيراس قائد الكتيبة الأولى العقيد ياسر جحلان ومدير مديرية مسورة عبدالقادر الرصاص وعدد قيادات المحافظة والسلطة المحلية على الجاهزية القتالية لقوات الجيش والأمن واللجان الشعبية في عدد من النقاط الأمنية بمديرية مكيراس .



وتفقد الزائرون مستوى الجاهزية في إدارة أمن مكيراس وأفراد اللواء 31 المرابطين في عدد من النقاط والمواقع العسكرية بالمديرية .. وتبادلوا معهم التهاني بعيد الفطر المبارك.



وخلال زيارة أبطال الجيش واللجان الشعبية بعقبة ثرة وبركان .. أكد العميد منصور العمراني أن المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن، تستدعي يقظة أمنية وقتالية عالية لمواجهة المشاريع التآمرية والتخريبية التي تساندها قوى العدوان ومرتزقته .



فيما أكد مدير مديرية مكيراس قائد الكتيبة الأولى العقيد ياسر جحلان أن الجيش والأمن واللجان الشعبية، هم القوة الساهرة التي أفشلت رهانات العدوان من خلال الملاحم البطولية التي يسطرونها في مواقع العزة والبطولة.



وأشاد بموقف أبناء مديرية مكيراس في الوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في صد الغزاة والمرتزقة ودحرهم .. منوها في الوقت ذاته بالتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

سبأ [06/يونيو/2019]سبأ