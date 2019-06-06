محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل وزارة الداخلية يزور المرابطين في النقاط الأمنية بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

زار وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء علي سالم الصيفي المرابطين في النقاط الأمنية بأمانة العاصمة.



واطلع الوكيل الصيفي على أحوال رجال الأمن في النقاط الأمنية وخدمات المرور والنجدة المتواجدة في شوارع أمانة العاصمة.



وهنأ اللواء الصيفي رجال قوات النجدة وشرطة المرور بعيد الفطر المبارك .. ناقلا لهم تهاني وتبريكات قيادة وزارة الداخلية بهذه المناسبة الدينية الجليلة.



كما اطلع على مستوى اليقظة الأمنية في هذه النقاط والمواقع الأمنية .. مشيدا بما لمسة لدى رجال الأمن من معنويات مرتفعة وجاهزية أمنية واستعداد عالٍ للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره والحفاظ السكينة العامة للمجتمع.



وقدم وكيل وزارة الداخلية للمرابطين في النقاط والمواقع الأمنية الهدايا العيدية ومبالغ رمزية.



فيما عبر رجال الأمن عن امتنانهم لهذه الزيارة ومشاركتهم أفراحهم بعيد الفطر المبارك في مواقع الشرف والبطولة .. مؤكدين استعدادهم للدفاع عن الوطن والتصدي لمؤامرات العدوان وإفشال مخططاته الرامية النيل من أمنه واستقراره.



سبأ [06/يونيو/2019]سبأ