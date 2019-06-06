محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل وزارة الداخلية يزور المرابطين في صرواح بمأرب مأرب - سبأ :

زار وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن رزق الجوفي ومعه عدد من القيادات الأمنية المرابطين من رجال الأمن والجيش واللجان الشعبية في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.



واطلع الوكيل الجوفي ومرافقوه على أحوال المرابطين بمدينة وسوق صرواح، وعدد من المناطق التي يتواجدون فيها .. متبادلين معهم التهاني بعيد الفطر المبارك.



ونقل الوكيل الجوفي للمرابطين تهاني قيادة وزارة الداخلية بهذه المناسبة .. مقدما لهم الهدايا العيدية .



ونوه بما يسطرونه من ملاحم بطولية في مواجهة قوى العدوان الساعية احتلال اليمن .. مؤكدا أن اليمنيين أصحاب قضية عادلة ويدافعون عن أنفسهم .



وحث وكيل وزارة الداخلية على مزيد من الثبات والصمود في التصدي للمحاولات الهادفة العبث بالأمن والاستقرار وزعزعة السكينة العامة.



فيما عبر عدد من المرابطين عن شكرهم لقيادة ةوزارة الداخلية على هذه الزيارة العيدية لمشاركتهم أفراح العيد .. مؤكدين ثباتهم في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر.



رافقه خلال الزيارة اللواء عبد الرزاق المروني والعميد محمد الشامي والعميد محمد مارش والعميد محمد الفران.

سبأ [06/يونيو/2019]سبأ