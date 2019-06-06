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  محلي
تفقد أحوال المرابطين في النقاط الأمنية في ضحيان والصفر وسفيان بصعدة
[06/يونيو/2019]
صعدة  - سبأ :

تفقد مدير عام الإمداد والتموين بوزارة الداخلية العميد عبدالله الشاعر ومدير عام مكافحة المخدرات بالوزارة العميد ماجد القايفي أحوال المرابطين من رجال الأمن في النقاط الأمنية بمديريات ضحيان والصفراء وسفيان بمحافظة صعدة .

وهنأ الشاعر والقايفي المرابطين في النقاط الأمنية بعيد الفطر المبارك .. وقدما لهم هدايا عيدية ومبالغ رمزية .

ونقلا للمرابطين تهاني وتبريكات القيادة السياسية وقيادة وزارة الداخلية بهذه المناسبة الدينية .. مشيدين بمستوى اليقظة والمعنويات العالية التي يتحلى بها منتسبو الأجهزة الأمنية وجاهزيتهم للدفاع عن الوطن والمواطن، والحفاظ على السكينة العامة للمجتمع.

بدورهم عبر رجال الأمن عن امتنانهم لهذه الزيارة ومشاركتهم أفراحهم عيد الفطر المبارك في مواقع الشرف والبطولة .. مؤكدين استعدادهم وجهوزيتهم للدفاع عن الوطن وحفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وكان مديرا الإمداد والتموين مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية اطلع على سير العمل بإدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة وخططها وبرامجها.

سبأ
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