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نائب وزير الصناعة يشيد بجهود لجان المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الإبتكارية
[06/يونيو/2019]
صنعاء  - سبأ :

أشاد نائب وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمسابقة الوطنية لرواد المشاريع الإبتكارية محمد أحمد الهاشمي بدور العاملين في لجان المسابقة وجهودهم الكبيرة في إنجاحها.


وقال الهاشمي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "لقد كان لتلك الجهود الأثر في إنجاح المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الإبتكارية التي تبنتها وزارة الصناعة والتجارة على مدى ثلاثة أشهر " .. مشيداً بالجهود التي بذلتها لجنة التحكيم للمسابقة في تقييم الأعمال والابتكارات والاختراعات على أسس علمية دقيقة .

وأشار إلى أن المسابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية شارك فيها رواد المشاريع الإبتكارية "المبتكر اليمني" تشجيعا للمبتكرين والمخترعين لعرض أفكارهم والتعريف باختراعاتهم وتقييمها والاستفادة من تبادل الخبرات وتطوير الأبحاث ونشر ثقافة الاختراع وإيجاد ثقافة اجتماعية تستفيد من الاختراعات في تطوير الصناعات الوطنية.

وأكد أن تبني وزارة الصناعة والتجارة لهذه المسابقة يأتي إنطلاقاً من توجهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ومتابعة مباشرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وفي إطار التنفيذ العملي للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي تؤكد أهمية الاستفادة من العقول والخبرات الشابة في مختلف المجالات ودعمهم وتشجيعهم على الإنتاج والابتكار العلمي.

ولفت الهاشمي إلى أن من أولويات الوزارة الاهتمام بالمبتكرين للاستفادة من عقول وقدرات وابتكارات أبناء الوطن واكتشاف الإبداعات ودعم الشباب وابتكاراتهم وتحويلها إلى مشاريع إستراتيجية على الواقع واستيعاب إبداعاتهم وتحفيزهم لتوفير بدائل لمتطلبات البناء والتنمية وتجاوز تداعيات الحصار والعدوان وتحويل التحديات إلى فرص.

وقال " إن مثل هذه الخطوات يعد انتصارا يضاف إلى الانتصارات التي يحققها الشعب اليمني في مختلف المجالات رغم استمرار العدوان والحصار" .

ودعا كافة الهيئات والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص إلى التعاون مع الوزارة لتبني المخترعين واستقطاب المبتكرين والمخترعين وتبني مشاريعهم لتحقيق التنمية الاقتصادية .. مؤكداً أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات للمخترعين وحماية حقوقهم ومساعدتهم في إيجاد من يتبنى ابتكاراتهم ومشاريعهم.

وأعرب عن الشكر لرئيس لمجلس السياسي الأعلى وقيادة الوزارة وكل من ساهم من الجنود المجهولين لإنجاح هذه المسابقة باعتبارها الأهم والأبرز على مستوى البلاد.

وهنأ نائب وزير الصناعة في ختام تصريحه الفائزين بالمسابقة .. داعيا كافة المشاركين إلى العمل من أجل تطوير ابتكاراتهم واختراعاتهم وإثبات قدرة الشباب اليمني على تحدي الصعاب.

وأضاف " إننا ننتظر المخترعين في المعرض السنوي الذي تقيمه الوزارة خلال الفترة القادمة، كما ننتظركم في النسخة الثانية من المسابقة بمستوى أعلى وأشمل وأكثر تخصصا، للتأكيد على قدرة اليمني على تجاوز تداعيات الحرب التي تقودها دول تحالف العدوان على اليمن أرضاً وإنسانا وحضارة ".

سبأ
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