محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد أحوال المرابطين بمديرية كمران بالحديدة الحديدة - سبأ :

تفقد نائب رئيس هيئة القوى البشرية بوزارة الدفاع العميد الحسين عبد الله الوزير ومسئول القوة البشرية لألوية حماة الساحل الغربي العقيد عبد الله علي الوزير، اليوم أحوال المرابطين بمديرية كمران محافظة الحديدة.



وتبادلا ومعهما مدير دائرة التعبئة العامة بوزارة الدفاع العميد ناصر الكومي التهاني مع المرابطين في مواقع العزة والبطولة بمناسبة عيد الفطر المبارك وقدموا لهم الهدايا العيدية.



وأشادوا بثبات المرابطين وصمودهم وإصرارهم على مواجهة العدوان ومرتزقته وإحساسهم بمسئولية الدفاع عن الوطن.



فيما ثمن المرابطون إهتمام قيادة وزارة الدفاع بأبطال الجيش واللجان الشعبية .. مؤكدين أن مثل هذه الزيارات تعكس الإهتمام بأحوال المرابطين فضلا عن أنها تشكل في الوقت نفسه حافزا لهم على الاستعداد واليقظة.

سبأ [06/يونيو/2019]سبأ