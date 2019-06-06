محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدير مكتب الرئاسة ووزير الإعلام ومحافظ الضالع يزورون المرابطين بجبهة قعطبة الضالع - سبأ :





زار مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد ووزير الإعلام ضيف الله الشامي ومحافظ الضالع حنين الدريب، أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهة قعطبة بمحافظة الضالع.



وخلال الزيارة هنأ حامد والشامي والدريب المرابطين في جبهة قعطبة بمناسبة عيد الفطر المبارك وقدموا لهم الهدايا العيدية.



وأعرب مدير مكتب الرئاسة عن السعادة بمشاركة المرابطين أفراح العيد والذي يجسد تفاعل القيادة السياسية مع صمود المرابطين في الجبهات باعتبار الجميع معنيون بالتصدي للعدوان.



ونقل حامد للمرابطين تحايا وتهاني رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط بهذه المناسبة الدينية.



فيما أكد وزير الإعلام أن زيارة المرابطين في الجبهات وقضاء العيد بينهم من أعظم اللحظات وأشرفها.



وقال" أجلنا العيد بين أبنائنا واستقبال الزوار لكي نكون بين إخواننا وأبطالنا في محراب الجهاد المقدس وعلى ثغور الوطن لنزورهم فهم أولى بالمعايدة ".



وكان محافظ الضالع قد رحب بمدير مكتب الرئاسة ووزير الإعلام في زيارتهما للمحافظة والاطلاع على أحوال المرابطين في جبهات العزة والكرامة.



فيما أكد المرابطون أن هذه الزيارة ستزيدهم ثباتا وصمودا في مواجهة قوى العدوان .. مجددين العهد في مواصلة الدفاع عن الوطن وتقديم كل غال ونفيس حتى تحقيق النصر.

سبأ [06/يونيو/2019]سبأ