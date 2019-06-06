محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة محافظة صنعاء تتفقد أحوال المرابطين في جبهة نهم صنعاء - سبأ :





تفقد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة صنعاء عبدالقادر الجيلاني والوكيلان محمد الحباري وشايف عاصم اليوم أحوال المرابطين في جبهة نهم.



واعتبر الجيلاني والحباري وعاصم زيارة المرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية أقل ما يمكن القيام به عرفانا بتضحياتهم وما يسطروه من انتصارات ذودا عن حياض الوطن .



ونقل الزائرون تحيات قيادة المحافظة والسلطة بالمحافظة بمناسبة عيد الفطر .. مشيدين بما يحققه أبطال الجيش واللجان الشعبية من ملاحم بطولية في ميادين الصمود .



وأكد الجيلاني والحباري وعاصم وقوف أبناء المحافظة إلى جانب الجيش واللجان الشعبية والاستعداد لرفد الجبهات بالمزيد من الرجال.



فيما عبر أبطال الجيش واللجان الشعبية عن امتنانهم لزيارة قيادة المحافظة لهم .. مؤكدين الجهوزية الكاملة للتصدي لزحوفات العدوان ومرتزقته.

سبأ [06/يونيو/2019]سبأ