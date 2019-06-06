ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 06 - يونيو - 2019 الساعة 05:48:31م
وزير الدفاع خلال زيارته لمحور البقع: قدرات اليمن العسكرية أصبحت قوة مهابة
قال وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي إن القدرات العسكرية الدفاعية والهجومية للجمهورية اليمنية، أصبحت قوة مهابة قادرة على مواجهة قوى الغزو والاحتلال.
أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يقدمون 22 مشروع قرار لمنع ترامب من بيع أسلحة للنظام السعودي
أعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي عزمهم تقديم 22 مشروع قرار لإحباط خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتجاوز الكونغرس والالتفاف عليه وإتمام مبيعات عسكرية بمليارات الدولارات للنظام السعودي.
مصدر مصرفي يحذر من إقدام بنك عدن على إصدار مبالغ مالية من العملة الجديدة دون غطاء
حذر مصدر في القطاع المصرفي، من إقدام بنك عدن المركزي على إصدار مبالغ مالية ضخمة من العملة الجديدة غير القانونية والمطبوعة دون غطاء نقدي وإنزالها للسوق للتداول المحلي بعد عيد الفطر المبارك.
إصابة خطيرة تبعد نيمار عن كوبا أمريكا
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم أن النجم نيمار دا سيلفا سيغيب عن بطولة كوبا أمريكا بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الكاحل.
آخر الأخبار:
أستقرار أسعار الذهب
قحيم يتفقد أحوال المرابطين بمينائي الصليف ورأس عيسى النفطيين
ترامب يهدد الصين برسوم إضافية على سلع بقيمة 300 مليار دولار
وزير المالية يهنئ القيادة السياسية بعيد الفطر المبارك
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
قحيم يتفقد أحوال المرابطين بمينائي الصليف ورأس عيسى النفطيين
[06/يونيو/2019]
الحديدة  - سبأ :

تفقد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم اليوم أحوال ضباط وصف وجنود خفر السواحل والأمن المركزي والأمن العام المرابطين في عدد من النقاط الأمنية بالمربع الشمالي ومينائي الصليف ورأس عيسى النفطيين.

واطلع قحيم علی مستوی الأداء وما يتحلى به منتسبو خفر السواحل والأمن المركزي والأمن العام من يقظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، متبادلا معهم التهاني بهذه المناسبة الدينية التي تأتي في ظل إستمرار العدوان والحصار للعام الخامس.

وأكد أن تواجد رجال الأمن المركزي وخفر السواحل خلال إجازة العيد يجسد روح المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم في الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره .

وشدد قحيم على ضرورة مضاعفة الجهود والجهوزية العالية لمنتسبي الوحدات الأمنية والإستعداد لأداء مهامهم في مختلف الظروف، خاصة في ظل الأوضاع التي يمر بها الوطن.

وأشاد بصمود أبطال الجيش واللجان الشعبية في إفشال مخططات العدوان التي تستهدف النيل من الوطن وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله .. متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

فيما عبر المرابطون في النقاط الأمنية ومنشآت مينائي الصليف ورأس عيسى عن اعتزازهم بهذه الزيارة ومشاركتهم أفراح العيد بما يسهم في رفع معنوياتهم .. مؤكدين إستمرارهم في الصمود والدفاع عن حياض الوطن وأمنه واستقراره.

رافقه خلال الزيارة مدير مديرية الميناء علي عبيد والقائم بأعمال مدير مديرية الحوك علي باري جرب ومدير مكتب الإحصاء تميم العبسي.

سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير المالية يهنئ القيادة السياسية بعيد الفطر المبارك
وزير الإعلام يهنئ القيادة السياسية بعيد الفطر المبارك
وزير الدفاع خلال زيارته لمحور البقع: قدرات اليمن العسكرية أصبحت قوة مهابة
تفقد المرابطين في الوحدات والنقاط الأمنية بمديريات المحويت
مركز الأرصاد يحذر من اضطراب البحر والرياح الشديدة في سقطرى وخليج عدن
وزير الخارجية يهنئ وزيرة خارجية السويد بالعيد الوطني
قيادة الشرطة الجوية تزور المرابطين في عدد من النقاط والحزام الأمني لأمانة العاصمة
النائب العام يؤكد في زيارة للنيابة المناوبة على حماية مصالح المجتمع وتحقيق العدالة
العون المباشر توزع كسوة عيد الفطر على ثمانية آلاف طفل وطفلة
السيطرة على عشرات المواقع وتدمير أكثر من 26 آلية للمرتزقة في عدة جبهات
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة 11 مواطناً بينهم نساء وأطفال بغارات طيران وبوارج العدوان
[06/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن 15 غارة على صعدة وصنعاء والضالع والمرتزقة يواصلون خروقاتهم بالحديدة
[05/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على ثلاث محافظات واستمرار خرق هدنة الحديدة
[04/يونيو/2019]
الغزاة والمرتزقة يستهدفون بعشرات القذائف والصواريخ مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة
[03/يونيو/2019]
الغزاة والمرتزقة يكثفون خروقاتهم لاتفاق الحديدة وإصابة خمسة مواطنين بتعز
[02/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by