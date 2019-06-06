محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قحيم يتفقد أحوال المرابطين بمينائي الصليف ورأس عيسى النفطيين الحديدة - سبأ :

تفقد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم اليوم أحوال ضباط وصف وجنود خفر السواحل والأمن المركزي والأمن العام المرابطين في عدد من النقاط الأمنية بالمربع الشمالي ومينائي الصليف ورأس عيسى النفطيين.



واطلع قحيم علی مستوی الأداء وما يتحلى به منتسبو خفر السواحل والأمن المركزي والأمن العام من يقظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، متبادلا معهم التهاني بهذه المناسبة الدينية التي تأتي في ظل إستمرار العدوان والحصار للعام الخامس.



وأكد أن تواجد رجال الأمن المركزي وخفر السواحل خلال إجازة العيد يجسد روح المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم في الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره .



وشدد قحيم على ضرورة مضاعفة الجهود والجهوزية العالية لمنتسبي الوحدات الأمنية والإستعداد لأداء مهامهم في مختلف الظروف، خاصة في ظل الأوضاع التي يمر بها الوطن.



وأشاد بصمود أبطال الجيش واللجان الشعبية في إفشال مخططات العدوان التي تستهدف النيل من الوطن وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله .. متمنيا لهم التوفيق والنجاح.



فيما عبر المرابطون في النقاط الأمنية ومنشآت مينائي الصليف ورأس عيسى عن اعتزازهم بهذه الزيارة ومشاركتهم أفراح العيد بما يسهم في رفع معنوياتهم .. مؤكدين إستمرارهم في الصمود والدفاع عن حياض الوطن وأمنه واستقراره.



رافقه خلال الزيارة مدير مديرية الميناء علي عبيد والقائم بأعمال مدير مديرية الحوك علي باري جرب ومدير مكتب الإحصاء تميم العبسي.

سبأ [06/يونيو/2019]سبأ