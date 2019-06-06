محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير المالية يهنئ القيادة السياسية بعيد الفطر المبارك صنعاء - سبأ :

هنأ وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي بحلول عيد الفطر المبارك.



وعبر وزير المالية عن أحر التهاني للقيادة السياسية والشعب اليمني بهذه المناسب الدينية التي تأتي واليمن يتعرض لعدوان وحصار جائر للعام الخامس على التوالي.



وأكد حرص وزارة المالية والوحدات التابعة لها على مضاعفة الجهود للتغلب على التحديات الاقتصادية التي فرضها العدوان والحصار وتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة وتعزيز مسارات التنمية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني.



وأشار الدكتور أبو لحوم إلى أن هذه المناسبة الدينية تتزامن مع تحقيق نجاحات على مختلف الأصعدة .. سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لليمن كل ما يصبوا إليه من رفعة وتقدم ونصر .

سبأ [06/يونيو/2019]سبأ