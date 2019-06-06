عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المجلس الرئاسي الليبي يعلن غات مدينة منكوبة طرابلس ـ سبأ:



أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية اليوم، مدينة غات مدينة منكوبة نتيجة ما تتعرض له من فيضانات اجتاحتها جراء الأمطار الغزيرة، التي أدت إلى خسائر في الأرواح والأموال والتي شلت الحياة العامة في المدينة وعطلت جميع مرافقها.



وطالب المجلس في بيان أصدره ووجه إلى وزارات كل من الحكم المحلي، والداخلية، والصحة، والمالية، الشؤون الاجتماعية، والمؤسسات ذات العلاقة، اتخاذ التدابير كافة للتعامل مع الأوضاع في المدينة.



ودعا الوزارات الى تقديم كل الدعم اللازم الإداري والأمني والصحي والاجتماعي والخدمات الأخرى المطلوبة، وذلك على نحو عاجل واستثنائي.

سبا [06/يونيو/2019]سبا