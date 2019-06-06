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آخر تحديث: الخميس، 06 - يونيو - 2019 الساعة 05:48:31م
وزير الدفاع خلال زيارته لمحور البقع: قدرات اليمن العسكرية أصبحت قوة مهابة
قال وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي إن القدرات العسكرية الدفاعية والهجومية للجمهورية اليمنية، أصبحت قوة مهابة قادرة على مواجهة قوى الغزو والاحتلال.
أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يقدمون 22 مشروع قرار لمنع ترامب من بيع أسلحة للنظام السعودي
أعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي عزمهم تقديم 22 مشروع قرار لإحباط خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتجاوز الكونغرس والالتفاف عليه وإتمام مبيعات عسكرية بمليارات الدولارات للنظام السعودي.
مصدر مصرفي يحذر من إقدام بنك عدن على إصدار مبالغ مالية من العملة الجديدة دون غطاء
حذر مصدر في القطاع المصرفي، من إقدام بنك عدن المركزي على إصدار مبالغ مالية ضخمة من العملة الجديدة غير القانونية والمطبوعة دون غطاء نقدي وإنزالها للسوق للتداول المحلي بعد عيد الفطر المبارك.
إصابة خطيرة تبعد نيمار عن كوبا أمريكا
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم أن النجم نيمار دا سيلفا سيغيب عن بطولة كوبا أمريكا بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الكاحل.
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  عربي ودولي
المجلس الرئاسي الليبي يعلن غات مدينة منكوبة
[06/يونيو/2019]
طرابلس ـ سبأ: 

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية اليوم، مدينة غات مدينة منكوبة نتيجة ما تتعرض له من فيضانات اجتاحتها جراء الأمطار الغزيرة، التي أدت إلى خسائر في الأرواح والأموال والتي شلت الحياة العامة في المدينة وعطلت جميع مرافقها.

وطالب المجلس في بيان أصدره ووجه إلى وزارات كل من الحكم المحلي، والداخلية، والصحة، والمالية، الشؤون الاجتماعية، والمؤسسات ذات العلاقة، اتخاذ التدابير كافة للتعامل مع الأوضاع في المدينة.

ودعا الوزارات الى تقديم كل الدعم اللازم الإداري والأمني والصحي والاجتماعي والخدمات الأخرى المطلوبة، وذلك على نحو عاجل واستثنائي.

سبا
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