محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الإعلام يهنئ القيادة السياسية بعيد الفطر المبارك صنعاء- سبأ :





هنأ وزير الإعلام ضيف الله الشامي رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي بحلول عيد الفطر المبارك.



وأعرب وزير الإعلام عن التهاني للقيادة السياسية والشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية المرابطين في مواقع الشرف والبطولة دفاعا عن الوطن وسيادته واستقلاله.



وأشار الوزير الشامي إلى أن هذه المناسبة الدينية تأتي والشعب اليمني يسطر أروع صور الصمود والثبات في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



وأكد الحرص على تعزيز مستوى الأداء الإعلامي ومواكبة متطلبات المرحلة تنفيذا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.. لافتا إلى أهمية زيارة الجرحى والمرابطين في جبهات العزة والشرف.



وأشاد وزير الإعلام بالبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى العدوان .. سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق للشعب اليمني كل ما يصبوا إليه من رفعه وتقدم ونصر على قوى العدوان.

سبأ [06/يونيو/2019]سبأ