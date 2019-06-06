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  اقتصاد
فاو: أسعار الغذاء العالمية ترتفع في مايو
[06/يونيو/2019]
روما ـ سبأ :

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الخامس على التوالي في مايو بعد أن تسبب سوء الطقس في دفع أسعار الجبن والذرة للصعود.

وبلغ مؤشر فاو لأسعار الأغذية، الذي يقيس التغييرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، في المتوسط 172.4 نقطة الشهر الماضي مقابل 170.3 نقطة في أبريل نيسان، مسجلا أعلى مستوياته منذ يونيو الماضي.

وقفز مؤشر فاو لأسعار منتجات الألبان 5.2 بالمائة من مستواه في أبريل ، مقتربا من أعلى مستوى في خمس سنوات، حيث ساهم الجبن في دفع المؤشر للارتفاع بفضل طلب عالمي قوي على الجبن في الوقت الذي يكبح فيه الجفاف في أوقيانوسيا إمكانات تصدير تلك المنطقة.

وزاد مؤشر فاو لأسعار الحبوب 1.4 بالمائة بسبب ارتفاع مفاجئ في أسعار الذرة بعد أن سجلت زراعة المحصول أبطأ وتيرة على الإطلاق في الولايات المتحدة بسبب سيول وأمطار واسعة النطاق.

وعلى العكس من ذلك، نزل مؤشر السكر 3.2 بالمائة في الشهر، وتراجع مؤشر أسعار الخضروات 1.1 بالمائة.

وفي ثاني تقديراتها لعام 2019، تتوقع فاو أن يبلغ إنتاج الحبوب العالمي 2.685 مليار طن، انخفاضا من توقعاتها السابقة البالغة 2.722 مليار طن، لكن التقديرات ما زالت مرتفعة 1.2 بالمائة عن مستويات 2018 حين انخفض الإنتاج.   

سبأ
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