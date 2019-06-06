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آخر تحديث: الخميس، 06 - يونيو - 2019 الساعة 05:48:31م
وزير الدفاع خلال زيارته لمحور البقع: قدرات اليمن العسكرية أصبحت قوة مهابة
قال وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي إن القدرات العسكرية الدفاعية والهجومية للجمهورية اليمنية، أصبحت قوة مهابة قادرة على مواجهة قوى الغزو والاحتلال.
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وزير الدفاع خلال زيارته لمحور البقع: قدرات اليمن العسكرية أصبحت قوة مهابة
[06/يونيو/2019]
البقع - سبأ :

قال وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي إن القدرات العسكرية الدفاعية والهجومية للجمهورية اليمنية، أصبحت قوة مهابة قادرة على مواجهة قوى الغزو والاحتلال.

وأشار وزير الدفاع خلال زيارته التفقدية للمرابطين في محور البقع اليوم، إلى أن هذا التطور في القدرات العسكرية اليمنية بفضل جهود المخلصين في مجال الصناعات العسكرية والتدريب والتأهيل ومسارات إعادة بناء القوات المسلحة في القوى والمناطق والمحاور وعلى مختلف مسارح العمليات.

ونقل اللواء العاطفي خلال الزيارة ومعه قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء جميل يحيى زرعه، لأبطال الجيش واللجان الشعبية في محور البقع تحايا وتهاني قائد الثورة والقيادة السياسية والعسكرية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد أن النصر قادم خلال الأشهر القليلة القادمة .. وقال" لقد ظلم شعبنا واليمن بفعل التآمر الكبير من قبل الأعداء ولكن بمواقف الأحرار والشرفاء من أبناء اليمن فشلت تلك المخططات".

وأضاف" لن نقبل باحتلال شبر من الأرض اليمنية وسنحرر كل مكان في هذا الوطن بفضل الله وهؤلاء الأبطال الشامخين شموخ الجبال مهما دفع العدو بجحافله ومهما استخدم من ترسانته الحربية وأبواقه الإعلامية التضليلية ومهما انفق من أموال فإن اليمن واليمنيين منتصرين".

فيما عبر المقاتلون بمحور البقع عن الشكر لوزير الدفاع وقائد المنطقة العسكرية السادسة على هذه الزيارة ومشاركتهم أفراح عيد الفطر في مواقع الشرف والبطولة.. مجددين التأكيد على استمرار الصمود والثبات حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن.

سبأ
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