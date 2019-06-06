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آخر تحديث: الخميس، 06 - يونيو - 2019 الساعة 04:03:40م
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روسيا والصين تدعمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة
[06/يونيو/2019]
موسكو ـ سبأ:

دعت روسيا والصين إلى الامتناع عن أي خطوات تقوض حل الدولتين في الشرق الأوسط، مؤكدتين أنهما تعتزمان " دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".


ودعا بيان مشترك صدر مساء أمس في أعقاب المباحثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني، شي جين بينغ ، في موسكو " جميع الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية إلى الامتناع عن أي خطوات تقوض حل الدولتين".

وأكدت موسكو وبكين عزمهما على المساهمة في استئناف المفاوضات بأسرع ما يمكن من أجل تحقيق تسوية شاملة وعادلة وطويلة الأمد لقضية الشرق الأوسط بطرق سياسية ودبلوماسية على أساس المرجعيات القانونية الدولية القائمة، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الشأن، ومبادئ مدريد والمبادرة العربية للسلام.

سبأ
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