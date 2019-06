Local اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Local authority: Food convoy to supports army in Sadaa [06/يونيو/2019] SADAA, June 6 (Saba) – The local authority on Wednesday provided a food convoy to supported the army andpopular forces in Sadda province.

The convoy contained dozens of sheep and quantities of food and Eid' Chocolate.

Amal



