محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد المرابطين في الوحدات والنقاط الأمنية بمديريات المحويت المحويت - سبأ :

تفقد وكيل محافظة المحويت محمد هيجان المرابطين في إدارة أمن مديرية بني سعد والنقاط الأمنية علی خطوط المحويت وصنعاء والحديدة.



واطلع هيجان علی مستوی الأداء واليقظة الأمنية خلال إجازة العيد وتبادل مع الضباط والجنود وأفراد اللجان الشعبية التهاني بهذه المناسبة الدينية التي تأتي في ظل استمرار العدوان والحصار للعام الخامس.



وفي الرجم تفقد مدير عام المديرية علي المرجلة رجال الأمن المرابطين في مقار أعمالهم وكوادر القطاع الصحي في مستشفی المديرية ، والوضع العام في السوق المركزي.



وأوضح المرجلة أنه تم ضبط عشرة من بائعي اللحوم لمخالفتهم الأسعار الرسمية..مؤكدا أن السلطة المحلية ستتخذ الاجراءات اللازمة تجاه من يستغل المناسبات لمضاعفة معاناة المواطنين.



من جهته تفقد مدير عام مديرية حفاش، خماش حبيش أحوال المرابطين في النقاط والحزام الأمني وإدارة أمن المديرية..ناقلا لهم تهاني قيادة المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وعبر المرابطون في مديريات بني سعد والرجم وحفاش عن تقديرهم لهذه الزيارات العيدية..مجددين الصمود والثبات في مواقع أعمالهم للحفاظ علی الأمن والاستقرار.







سبأ [06/يونيو/2019]سبأ