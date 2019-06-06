محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مركز الأرصاد يحذر من اضطراب البحر والرياح الشديدة في سقطرى وخليج عدن صنعاء - سبأ :

حذر المركز الوطني للأرصاد الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج والرياح الشديدة خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وتوقع المركز في نشرته الجوية اليوم تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها هطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية مع رياح نشطة السرعة على محافظة أرخبيل سقطرى واحتمال امتدادها إلى خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



وأشار المركز إلى أن كمية الأمطار التي سجلتها محطة الرصد في مطار سقطرى بلغت 6.0 مليمتر، بينما كانت الأمطار غزيرة خارج نطاق المحطة.

سبأ [06/يونيو/2019]سبأ