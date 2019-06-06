ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 06 - يونيو - 2019 الساعة 04:32:41م
النائب العام يؤكد في زيارة للنيابة المناوبة على حماية مصالح المجتمع وتحقيق العدالة
قام النائب العام القاضي نبيل العزاني ومعه عضو هيئة التفتيش القضائي بالمكتب القاضي منصور العلوي، الليلة الماضية بزيارة للنيابة المناوبة بأمانة العاصمة لتفقد سير العمل والوقوف على طبيعة مهامها والخدمات القضائية التي تقدمها لحماية المجتمع وصون حقوقه وحريات أ
أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يقدمون 22 مشروع قرار لمنع ترامب من بيع أسلحة للنظام السعودي
أعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي عزمهم تقديم 22 مشروع قرار لإحباط خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتجاوز الكونغرس والالتفاف عليه وإتمام مبيعات عسكرية بمليارات الدولارات للنظام السعودي.
مصدر مصرفي يحذر من إقدام بنك عدن على إصدار مبالغ مالية من العملة الجديدة دون غطاء
حذر مصدر في القطاع المصرفي، من إقدام بنك عدن المركزي على إصدار مبالغ مالية ضخمة من العملة الجديدة غير القانونية والمطبوعة دون غطاء نقدي وإنزالها للسوق للتداول المحلي بعد عيد الفطر المبارك.
إصابة خطيرة تبعد نيمار عن كوبا أمريكا
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم أن النجم نيمار دا سيلفا سيغيب عن بطولة كوبا أمريكا بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الكاحل.
آخر الأخبار:
وزير الدفاع خلال زيارته لمحور البقع: قدرات اليمن العسكرية أصبحت قوة مهابة
روسيا والصين تدعمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة
تفقد المرابطين في الوحدات والنقاط الأمنية بمديريات المحويت
مركز الأرصاد يحذر من اضطراب البحر والرياح الشديدة في سقطرى وخليج عدن
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
فوز الاشتراكيين الديموقراطيين في الانتخابات العامة في الدنمارك
[06/يونيو/2019]
كوبنهاجن ـ سبأ:



فاز الاشتراكيون الديموقراطيون في الدنمارك في الانتخابات العامة التي جرت أمس الاربعاء.

وأقر رئيس الوزراء الليبرالي الدنماركي، لارش لوكي راسموسن، بالهزيمة بعد أن أظهرت النتائج فوز كتلة المعارضة اليسارية.

وأظهرت نتائج الفرز تصدر حزب الاشتراكيين الديموقراطيين ب 25,9

بالمائة من الأصوات مما يمنح كتلة المعارضة اليسارية غالبية من 91 مقعدا في البرلمان المكون من 179 مقعدا، وذلك بعد فرز جميع الأصوات.

وفاز الحزب الليبرالي بزعامة راسموسن بما نسبته 23,4 بالمائة من الأصوات، أي بارتفاع بنحو أربع نقاط منذ انتخابات 2015، لكن الكتلة

اليمينية حصلت على 75 مقعدا فقط.

من جهتها، قالت زعيمة الاشتراكيين الديموقراطيين، ميتي فريدريكسن(41 عاما)، والمتوقع أن تكون رئيسة الحكومة المقبلة إن الدنماركيين "اختاروا غالبية جديدة وتوجها جديدا".

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
روسيا والصين تدعمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة
الاتحاد الأوروبي يقوم بتحديث قواعد منح التأشيرة
سيناتور أمريكي: الحرب في سوريا ستنتهي فور انسحاب قواتنا
قوات الأمن المصرية تقضي على 14 إرهابيا شمال سيناء
مستوطنون إسرائيليون يضرمون النار بأراضي الفلسطينيين جنوب نابلس
رئيس وزراء اليابان يزور إيران الأسبوع المقبل
أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يقدمون 22 مشروع قرار لمنع ترامب من بيع أسلحة للنظام السعودي
بريطانيا تربط بين فض الاعتصام بالسودان وزيارة لبرهان للرياض وأبو ظبي
مقتل 13 بهجوم إرهابي استهدف رجال امن مصريين
ارتفاع قتلى الاحتجاجات بالسودان إلى خمسين قتيلا
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة 11 مواطناً بينهم نساء وأطفال بغارات طيران وبوارج العدوان
[06/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن 15 غارة على صعدة وصنعاء والضالع والمرتزقة يواصلون خروقاتهم بالحديدة
[05/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على ثلاث محافظات واستمرار خرق هدنة الحديدة
[04/يونيو/2019]
الغزاة والمرتزقة يستهدفون بعشرات القذائف والصواريخ مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة
[03/يونيو/2019]
الغزاة والمرتزقة يكثفون خروقاتهم لاتفاق الحديدة وإصابة خمسة مواطنين بتعز
[02/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by