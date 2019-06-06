عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فوز الاشتراكيين الديموقراطيين في الانتخابات العامة في الدنمارك كوبنهاجن ـ سبأ:







فاز الاشتراكيون الديموقراطيون في الدنمارك في الانتخابات العامة التي جرت أمس الاربعاء.



وأقر رئيس الوزراء الليبرالي الدنماركي، لارش لوكي راسموسن، بالهزيمة بعد أن أظهرت النتائج فوز كتلة المعارضة اليسارية.



وأظهرت نتائج الفرز تصدر حزب الاشتراكيين الديموقراطيين ب 25,9



بالمائة من الأصوات مما يمنح كتلة المعارضة اليسارية غالبية من 91 مقعدا في البرلمان المكون من 179 مقعدا، وذلك بعد فرز جميع الأصوات.



وفاز الحزب الليبرالي بزعامة راسموسن بما نسبته 23,4 بالمائة من الأصوات، أي بارتفاع بنحو أربع نقاط منذ انتخابات 2015، لكن الكتلة



اليمينية حصلت على 75 مقعدا فقط.



من جهتها، قالت زعيمة الاشتراكيين الديموقراطيين، ميتي فريدريكسن(41 عاما)، والمتوقع أن تكون رئيسة الحكومة المقبلة إن الدنماركيين "اختاروا غالبية جديدة وتوجها جديدا".

سبأ [06/يونيو/2019]سبأ