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آخر تحديث: الخميس، 06 - يونيو - 2019 الساعة 04:32:41م
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الاتحاد الأوروبي يقوم بتحديث قواعد منح التأشيرة
[06/يونيو/2019]
بروكسل ـ سبأ:

اعتمد المجلس الأوروبي في بروكسل تعديلات على نظام رمز التأشيرة بهدف تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين، فضلاً عن زيادة الأدوات


المتاحة للتصدي للتحديات التي تطرحها الهجرة غير الشرعية.

وتوفر القواعد الجديدة وفق بيان للمجلس الأوروبي، إجراءات أسرع وأكثر وضوحًا للمسافرين الشرعيين، ولا سيما عن طريق السماح بتقديم الطلبات حتى 6 أشهر، وفي موعد لا يتجاوز 15 يومًا، قبل الرحلة.

كما تنص على إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيًا، إلى جانب إدخال نهج منسق لإصدار تأشيرات دخول متعددة للمسافرين الدائمين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي لفترة تزيد تدريجيًا من سنة إلى خمس سنوات.

ولضمان أن الدول الأعضاء يمكنها تغطية تكاليف معالجة التأشيرة بشكل أفضل دون أن تشكل رادعًا لطالبي التأشيرة ، سيتم زيادة رسوم التأشيرة إلى 80 يورو.

سبأ
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