قيادة الشرطة الجوية تزور المرابطين في عدد من النقاط والحزام الأمني لأمانة العاصمة [06/يونيو/2019] صنعاء - سبأ :

زار قائد اللواء 101 شرطة جوية العميد الركن عبدالملك يحيى القائفي ومعه عدد من القيادات العسكرية اليوم أبطال اللواء المرابطين في عدد من المواقع ونقاط الحزام الأمني لأمانة العاصمة.



وخلال الزيارة تبادل العميد القائفي مع المقاتلين التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك ..ونقل إليهم تحيات وتهاني قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بهذه المناسبة الدينية التي تأتي للعام الخامس على التوالي والمقاتلين يؤدون مهامهم في كافة الجبهات.



وأشار إلى أن القيادة الثورية والعسكرية تحرص على مشاركة المقاتلين أفراحهم بهذه المناسبة وان جميع أبناء الشعب اليمني يعتزون ويفتخرون بمقاتليهم الأبطال الذين يرابطون على امتداد أراضي الجمهورية اليمنية.



وأوضح أن من باعوا ضمائرهم وفرطوا في وطنهم هم اليوم أذلاء أما الأحرار الشرفاء والصامدين هم اليوم رافعي الرؤوس والهامات ومثلما يعتزون بوطنهم كذلك وطنهم يعتز ويفتخر بهم.



وقدم العميد القائفي للمقاتلين هدايا العيد .. حاثا إياهم على مزيد من اليقظة والبقاء في أعلى درجات الجاهزية.



من جهتهم أكد المقاتلين جاهزيتهم ويقظتهم العالية وصمودهم وثباتهم في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر المؤزر .. معبرين عن شكرهم وتقديرهم لهذه الزيارة التي تعطيهم دفعة معنوية لمواصلة مهامهم بإرادة قوية وروح معنوية عالية.



رافقه خلال الزيارة نائبا قائد اللواء العقيد الركن يحيى جابر اليعبري والعقيد عبدالله مذكور وقائد معسكر الشرطة الجوية العقيد أمين الجنيد.



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