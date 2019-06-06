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العون المباشر توزع كسوة عيد الفطر على ثمانية آلاف طفل وطفلة
[06/يونيو/2019]
صنعاء- سبأ:

وزعت العون المباشر مكتب اليمن كسوة عيد الفطر المبارك على ثمانية آلاف طفل وطفلة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.


    وأوضحت نائب مديرة مكتب العون المباشر في اليمن سارة بازرعة أن مشروع كسوة عيد الفطر من المشاريع الموسمية التي دأبت العون على تنفيذها كل عام من أجل تخفيف الأعباء المادية على الأسر اليمنية وبعث البهجة والسعادة في نفوس أطفالها.

وأكدت أن هذا المشروع أسهم في التيسير على الأسر الأشد فقراً والأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى بالسرطان والتوحد ورسم البسمة على محياهم.

وأعربت بازرعة عن الشكر لكل من ساهم في تنفيذ وإنجاح المشروع من المتبرعين، والشركاء المحليين والمتطوعين وفريق العون المباشر.

فيما ذكرت منسقة مشروع كسوة العيد بمكتب العون المباشر ندى العزي أنه تم توفير ملابس العيد لثمانية آلاف طفل وطفلة لإدخال الفرح إلى قلوبهم وخصوصاً بعد التدهور الاقتصادي وعدم قدرة الأهالي على شراء كسوة العيد لأطفالها.

وأشارت إلى أن المشروع استهدف أطفال الأسر التي تقع تحت خط الفقر والأيتام، النازحين ، أطفال التوحد ، الأطفال ذوي الإعاقة ، الأطفال المصابين بأمراض السرطان وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث.

وأفادت أنه تم التعاون في تنفيذ المشروع مع 17 جهة ومؤسسة محلية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء .

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