رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إصابة خطيرة تبعد نيمار عن كوبا أمريكا برازيليا- سبأ:

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم أن النجم نيمار دا سيلفا سيغيب عن بطولة كوبا أمريكا بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الكاحل.



وجاء في بيان صدر عن الاتحاد البرازيلي وفق ما نقلت رويترز “أن نيمار خضع للفحص بالأشعة وتأكدت إصابته بتمزق في أربطة الكاحل خلال المباراة الودية مع قطر ونظرا لخطورة الإصابة لن يتمكن من التعافي في الوقت المناسب للمشاركة في كأس كوبا أمريكا في البرازيل”.



وقال التلفزيون البرازيلي.. إن نيمار نقل إلى مستشفى للخضوع لكشف بالأشعة وتحديد خطورة الإصابة قبل 9 أيام من مباراة بوليفيا في افتتاح بطولة كوبا أمريكا.

سبأ [06/يونيو/2019]سبأ