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  عربي ودولي
قوات الأمن المصرية تقضي على 14 إرهابيا شمال سيناء
[06/يونيو/2019]
القاهرة- سبأ:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن 14 إرهابيا من المتورطين في حادث كمين العريش قتلوا خلال تبادل لإطلاق النار بينهم وبين قوات الأمن أثناء اختبائهم بأحد المنازل المهجورة شمال سيناء.


ونقل موقع بوابة الأهرام عن الوزارة قولها في بيان: “إن تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث أسفر عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش وأثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهم ما أسفر عن مصرع 14 إرهابيا وعثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية وثلاث عبوات متفجرة وحزامين ناسفين”.

وكان كمين أمني للشرطة المصرية تعرض فجر أمس لهجوم من قبل مجموعة إرهابية جنوب مدينة العريش حيث جرى تبادل لإطلاق النار ما أسفر عن مقتل خمسة إرهابيين وضابط وأمين شرطة وستة مجندين.

وفي وقت لاحق تبنى تنظيم “داعش” الإرهابي الهجوم في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

يذكر أن ضابط شرطة مصريا قتل في نيسان الماضي جراء إطلاق مجموعة مسلحة النيران عليه بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.

سبأ
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