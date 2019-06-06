[06/يونيو/2019]
القدس المحتلة- سبأ:
اعتدى مستوطنون إسرائيليون امس على أراضي الفلسطينيين جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية وأضرموا النار بحقولهم الزراعية.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن وزير الزراعة الفلسطيني رياض عطاري قوله “إن حرق المستوطنين 300 دونم زيتون بتقدير ألف شجرة جنوب نابلس يشكل عملا فاشيا يقدم عليه المستوطنون بحماية من قوات الاحتلال”.
بدوره أوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس أن عشرات المستوطنين اقتحموا قرية جالود جنوب نابلس وأضرموا النار بحقول الفلسطينيين الزراعية ورشقوا منازلهم بالحجارة.
وتتصاعد اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.
سبأ