السيطرة على عشرات المواقع وتدمير أكثر من 26 آلية للمرتزقة في عدة جبهات سيطر الجيش واللجان الشعبية على العشرات من المواقع ودمروا أكثر من 26 آلية ومدرعة لمرتزقة الجيش السعودي إثر عمليات عسكرية واسعة في عدد من جبهات الدفاع عن الوطن خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت أيضاً عن قتلى وجرحى في صفوف العدو.