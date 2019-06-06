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آخر تحديث: الخميس، 06 - يونيو - 2019 الساعة 11:11:50ص
السيطرة على عشرات المواقع وتدمير أكثر من 26 آلية للمرتزقة في عدة جبهات
سيطر الجيش واللجان الشعبية على العشرات من المواقع ودمروا أكثر من 26 آلية ومدرعة لمرتزقة الجيش السعودي إثر عمليات عسكرية واسعة في عدد من جبهات الدفاع عن الوطن خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت أيضاً عن قتلى وجرحى في صفوف العدو.
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السيطرة على عشرات المواقع وتدمير أكثر من 26 آلية للمرتزقة في عدة جبهات
[06/يونيو/2019]
محافظات- سبأ:

سيطر الجيش واللجان الشعبية على العشرات من المواقع ودمروا أكثر من 26 آلية ومدرعة لمرتزقة الجيش السعودي إثر عمليات عسكرية واسعة في عدد من جبهات الدفاع عن الوطن خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت أيضاً عن قتلى وجرحى في صفوف العدو.


وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الجيش واللجان سيطروا على أكثر من عشرين موقعاً في محور نجران إثر عمليات هجومية واسعة نفذت من ثلاثة مسارات أسفرت عن مصرع واصابة وأسر العشرات من المرتزقة.

وأكد المصدر تدمير وإعطاب أكثر من عشرين آلية ومدرعة واغتنام عتاد عسكري كبير خلال العمليات ، مبيناً أن طيران العدوان ساند المرتزقة بـ 75 غارة جوية .

وأسفرت عملية هجومية للجيش واللجان على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة نجران عن مصرع وجرح عدد منهم، كما تم  تدمير آلية تحمل معدل رشاش عيار 23 بصاروخ موجه في البقع.و

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات وتحصينات للمرتزقة في جبهتي الربوعة ومجازة واستهداف جرافة تستحدث تحصينات قبالة منفذ علب.

وأشار المصدر إلى  تدمير مدرعتين عسكريتين بصاروخين موجهين في أبواب الحديد ومصرع وإصابة من كانوا على متنهن ، و تدمير مدرعة لمرتزقة الجيش السعودي في مجازة الشرقية.

وأضاف المصدر أنه تم قنص 15 من المرتزقة قبالة منفذ علب في عسير، فيما استهدفت  مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة شرق جبل جحفان .

وأفاد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على عدد من مواقع المرتزقة في جبهة أبعر بمحافظة تعز وقتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي محافظة حجة تم  تدمير آلية وعربة عسكرية للمرتزقة غرب حيران ومصرع وإصابة من عليهما.

سبأ
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