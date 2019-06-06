رفع ألفين طن من مخلفات النظافة ليلة عيد الفطر بأمانة العاصمة

صنعاء- سبأ:



وأوضح مدير مشروع النظافة بأمانة العاصمة المهندس جمال جحيش ,لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استمرار الحملة التي نفذها قطاع البلديات والبيئة بالأمانة بمشاركة كافة مناطق النظافة والأشغال والمرور والأمن, ونحو 277 من الآليات والمعدات, حتى استكمال رفع كافة المخلفات المتراكمة بجميع الشوارع والأسواق بمديريات الأمانة.



وأشاد المهندس جحيش, بجهود أمين العاصمة واهتمامه ومتابعته الميدانية لسير الحملة إلى جانب مشاركة وتعاون مكاتب الأشغال والمرور والأمن وجهود كافة العاملين في إنجاح الحملة بالشكل المطلوب لها.



ولفت إلى أن مشروع النظافة ومناطقه بالمديريات ,رفع خلال شهر رمضان نحو 38 ألف و545 طن.. مؤكداً أن أعمال النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والأحياء مستمرة في جميع أيام عيد الفطر.



ودعا إلى تعاون المواطنين وأصحاب المحال التجارية مع عمال النظافة والالتزام بتعليمات ومواعيد النظافة ووضع براميل وأكياس خاصة بالمخلفات أمام منازلهم ومحالهم بما يكفل الحفاظ على نظافة الشوارع وبيئة العاصمة وصحة المجتمع.

[06/يونيو/2019]رفع مشروع النظافة بأمانة العاصمة ليلة عيد الفطر قرابة ألفين طن من المخلفات اليومية ومخرجات الأسواق والبساطين والشوارع بكافة مديريات الأمانة.سبأ