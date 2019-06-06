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آخر تحديث: الخميس، 06 - يونيو - 2019 الساعة 10:20:15ص
استشهاد وإصابة 11 مواطناً بينهم نساء وأطفال بغارات طيران وبوارج العدوان
شنت طائرات وبوارج العدوان الأمريكي السعودي غارات على محافظتي الضالع وحجة ما أدى إلى استشهاد وإصابة 11 مواطناً بينهم نساء وأطفال ، فيما واصلت قوى العدوان خرق اتفاق الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ارتفاع قتلى الاحتجاجات بالسودان إلى خمسين قتيلا
ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات السلمية بالسودان إلى 50 قتيلا عقب مقتل خمسة أشخاص في مدينة ربك بولاية النيل الأبيض برصاص مليشيات وجنجويد المجلس العسكري.
مصدر مصرفي يحذر من إقدام بنك عدن على إصدار مبالغ مالية من العملة الجديدة دون غطاء
حذر مصدر في القطاع المصرفي، من إقدام بنك عدن المركزي على إصدار مبالغ مالية ضخمة من العملة الجديدة غير القانونية والمطبوعة دون غطاء نقدي وإنزالها للسوق للتداول المحلي بعد عيد الفطر المبارك.
ديوكوفيتش يبلغ دور الثمانية بفرنسا المفتوحة للمرة 10 على التوالي
واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول مشواره القوي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعدما حقق رابع انتصار له على التوالي بثلاث مجموعات متتالية على حساب الألماني يان لينارد شتروف ليبلغ دور الثمانية.
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العدوان السعودي على اليمن
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العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة 11 مواطناً بينهم نساء وأطفال بغارات طيران وبوارج العدوان
[06/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن 15 غارة على صعدة وصنعاء والضالع والمرتزقة يواصلون خروقاتهم بالحديدة
[05/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على ثلاث محافظات واستمرار خرق هدنة الحديدة
[04/يونيو/2019]
الغزاة والمرتزقة يستهدفون بعشرات القذائف والصواريخ مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة
[03/يونيو/2019]
الغزاة والمرتزقة يكثفون خروقاتهم لاتفاق الحديدة وإصابة خمسة مواطنين بتعز
[02/يونيو/2019]
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