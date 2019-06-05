محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكلاء محافظة تعز يزورون عدد من الجبهات والنقاط تعز - سبأ :

زار عدد من وكلاء محافظة تعز اليوم عدد من الجبهات والنقاط الأمنية بالمحافظة.



واطلع الوكلاء على أوضاع أبطال الجيش واللجان الشعبية في تلك المواقع والنقاط .. ناقلين لهم تهاني وتبريكات القيادة السياسية وقيادة المحافظة بعيد الفطر المبارك.



ففي جبهة الضباب اطلع وكلاء المحافظة منصور اللكومي وصلاح بجاش ومحمد منير نايف ومدراء مكاتب الشباب والرياضة واﻻوقاف واﻻرشاد والتعليم الفني, على أحوال المرابطين ومعنوياتهم في مواجهة قوى العدوان والمرتزقة.



وهنأ الوكيل اللكومي ومرافقوه الجيش واللجان الشعبية بهذه المناسبة .. مؤكدين حرص القيادة السياسية على تفقد أحوالهم وتلمس احتياجاتهم.



وعبر عن الاعتزاز بالانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في مواقع العزة والكرامة والتي سيسجلها التاريخ في أنصع صفحاته.



كما زار الوكيل اللكومي ومرافقوه النقاط الأمنية من منطقة الربيعي وحتى مفرق الذكرة بالجند، وتم خلال الزيارة توزيع هدايا عيدية للمرابطين.



فيما عبر المرابطين عن امتنانهم لهذه الزيارة والتي ستعزز من معنوياتهم في التصدي لجحافل العدوان والمرتزقه .. مؤكدين صمودهم واستبسالهم في الدفاع عن الوطن وطرد الغزاة من الوطن وتحريره من شرورهم.



وزار وكيل المحافظة نجيب النجدين ومعه مديرا مكتبي التربية والتعليم عبدالخالق الصراري والثقافة الدكتور غمدان زبيبه وعدداً من المشائخ والوجهاء عدد من المواقع والمناطق الأمنية واقسام الشرطة بالقاعدة وجولة القصر .



واطلعوا على أحوالهم وجاهزيتهم في تنفيذ المهام الموكلة اليهم .. مشيدين بالجهود التي يبذلونها في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.



وأشاد الوكيل النجدين بدور الأجهزة الأمنية في النقاط والمناطق الأمنية وما تبذله من جهود في تثبيت الأمن والحفاظ على السكينة العامةوحماية المؤسسات.



وأهاب بالجميع مضاعفة الجهود والاستمرار في دعم جهود الأجهزة الأمنية بما يمكنها تنفيذ مهامها في ضبط كل من تسول له نفسه المساس بالامن والاستقرار.



وفي جبهه مقبنه زار وكيل المحافظة لشئون الديوان نعمان الحمري المرابطين في جبهة مقبنه ومفرق الوازعية.



والتقى الوكيل الحميري أبطال الجيش واللجان الشعبية .. مؤكدا أن الوطن يستحق من الجميع التضحية في سبيل تحرير كل شبر من ترابه الطاهر.



وثمن التضحيات التي يسطرها المرابطين في الثغور ذودا عن حياض الوطن من الطامعين المستعمرين.



وأكد أن القيادة السياسية وكل القوى تدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى المؤامرة التي تستهدف اليمن أرضا وانسانا.



كما زار الوكيل الحميري مستشفى البرح الريفي واطلع على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للجرحى والمرضى.



ونوه بجهود الكوادر الطبية واستمرارها في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للجرحى والمرضى, رغم الظروف الصعبة وشحة الامكانات .

سبـأ [05/يونيو/2019]واطلع الوكلاء على أوضاع أبطال الجيش واللجان الشعبية في تلك المواقع والنقاط .. ناقلين لهم تهاني وتبريكات القيادة السياسية وقيادة المحافظة بعيد الفطر المبارك.ففي جبهة الضباب اطلع وكلاء المحافظة منصور اللكومي وصلاح بجاش ومحمد منير نايف ومدراء مكاتب الشباب والرياضة واﻻوقاف واﻻرشاد والتعليم الفني, على أحوال المرابطين ومعنوياتهم في مواجهة قوى العدوان والمرتزقة.وهنأ الوكيل اللكومي ومرافقوه الجيش واللجان الشعبية بهذه المناسبة .. مؤكدين حرص القيادة السياسية على تفقد أحوالهم وتلمس احتياجاتهم.وعبر عن الاعتزاز بالانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في مواقع العزة والكرامة والتي سيسجلها التاريخ في أنصع صفحاته.كما زار الوكيل اللكومي ومرافقوه النقاط الأمنية من منطقة الربيعي وحتى مفرق الذكرة بالجند، وتم خلال الزيارة توزيع هدايا عيدية للمرابطين.فيما عبر المرابطين عن امتنانهم لهذه الزيارة والتي ستعزز من معنوياتهم في التصدي لجحافل العدوان والمرتزقه .. مؤكدين صمودهم واستبسالهم في الدفاع عن الوطن وطرد الغزاة من الوطن وتحريره من شرورهم.وزار وكيل المحافظة نجيب النجدين ومعه مديرا مكتبي التربية والتعليم عبدالخالق الصراري والثقافة الدكتور غمدان زبيبه وعدداً من المشائخ والوجهاء عدد من المواقع والمناطق الأمنية واقسام الشرطة بالقاعدة وجولة القصر .واطلعوا على أحوالهم وجاهزيتهم في تنفيذ المهام الموكلة اليهم .. مشيدين بالجهود التي يبذلونها في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.وأشاد الوكيل النجدين بدور الأجهزة الأمنية في النقاط والمناطق الأمنية وما تبذله من جهود في تثبيت الأمن والحفاظ على السكينة العامةوحماية المؤسسات.وأهاب بالجميع مضاعفة الجهود والاستمرار في دعم جهود الأجهزة الأمنية بما يمكنها تنفيذ مهامها في ضبط كل من تسول له نفسه المساس بالامن والاستقرار.وفي جبهه مقبنه زار وكيل المحافظة لشئون الديوان نعمان الحمري المرابطين في جبهة مقبنه ومفرق الوازعية.والتقى الوكيل الحميري أبطال الجيش واللجان الشعبية .. مؤكدا أن الوطن يستحق من الجميع التضحية في سبيل تحرير كل شبر من ترابه الطاهر.وثمن التضحيات التي يسطرها المرابطين في الثغور ذودا عن حياض الوطن من الطامعين المستعمرين.وأكد أن القيادة السياسية وكل القوى تدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى المؤامرة التي تستهدف اليمن أرضا وانسانا.كما زار الوكيل الحميري مستشفى البرح الريفي واطلع على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للجرحى والمرضى.ونوه بجهود الكوادر الطبية واستمرارها في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للجرحى والمرضى, رغم الظروف الصعبة وشحة الامكانات .سبـأ