ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 05 - يونيو - 2019 الساعة 11:27:54م
العميد سريع: السيطرة على أكثر من 20 موقعا عسكريا في محور نجران
قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع إن أبطال الجيش واللجان الشعبية أحكموا السيطرة على أكثر من 20 موقعاً عسكرياُ في محور نجران في عملية عسكرية هجومية واسعة خلال الـ 72 ساعة الماضية.
ارتفاع قتلى الاحتجاجات بالسودان إلى خمسين قتيلا
ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات السلمية بالسودان إلى 50 قتيلا عقب مقتل خمسة أشخاص في مدينة ربك بولاية النيل الأبيض برصاص مليشيات وجنجويد المجلس العسكري.
مصدر مصرفي يحذر من إقدام بنك عدن على إصدار مبالغ مالية من العملة الجديدة دون غطاء
حذر مصدر في القطاع المصرفي، من إقدام بنك عدن المركزي على إصدار مبالغ مالية ضخمة من العملة الجديدة غير القانونية والمطبوعة دون غطاء نقدي وإنزالها للسوق للتداول المحلي بعد عيد الفطر المبارك.
ديوكوفيتش يبلغ دور الثمانية بفرنسا المفتوحة للمرة 10 على التوالي
واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول مشواره القوي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعدما حقق رابع انتصار له على التوالي بثلاث مجموعات متتالية على حساب الألماني يان لينارد شتروف ليبلغ دور الثمانية.
آخر الأخبار:
وزير الصناعة والتجارة يهنئ القيادة السياسية بعيد الفطر المبارك
وكلاء محافظة تعز يزورون عدد من الجبهات والنقاط
الدفاع والأركان ومنظمة مناضلي الثورة ينعون المناضل اللواء أحمد لقمان
وكيل وزارة الداخلية يتفقد رجال الأمن في الحزام الأمني للعاصمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وكلاء محافظة تعز يزورون عدد من الجبهات والنقاط
[05/يونيو/2019]
تعز - سبأ :

زار عدد من وكلاء محافظة تعز اليوم عدد من الجبهات والنقاط الأمنية بالمحافظة.


واطلع الوكلاء على أوضاع أبطال الجيش واللجان الشعبية في تلك المواقع والنقاط .. ناقلين لهم تهاني وتبريكات القيادة السياسية وقيادة المحافظة بعيد الفطر المبارك.

ففي جبهة الضباب اطلع وكلاء المحافظة منصور اللكومي وصلاح بجاش ومحمد منير نايف ومدراء مكاتب الشباب والرياضة واﻻوقاف واﻻرشاد والتعليم الفني, على أحوال المرابطين ومعنوياتهم في مواجهة قوى العدوان والمرتزقة.

وهنأ الوكيل اللكومي ومرافقوه الجيش واللجان الشعبية بهذه المناسبة .. مؤكدين حرص القيادة السياسية على تفقد أحوالهم وتلمس احتياجاتهم.

وعبر عن الاعتزاز بالانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في مواقع العزة والكرامة والتي سيسجلها التاريخ في أنصع صفحاته.

كما زار الوكيل اللكومي ومرافقوه النقاط الأمنية من منطقة الربيعي وحتى مفرق الذكرة بالجند، وتم خلال الزيارة توزيع هدايا عيدية للمرابطين.

فيما عبر المرابطين عن امتنانهم لهذه الزيارة والتي ستعزز من معنوياتهم في التصدي لجحافل العدوان والمرتزقه ..  مؤكدين صمودهم واستبسالهم في الدفاع عن الوطن وطرد الغزاة من الوطن وتحريره من شرورهم.

وزار وكيل المحافظة نجيب النجدين ومعه مديرا مكتبي التربية والتعليم عبدالخالق الصراري والثقافة الدكتور غمدان زبيبه وعدداً من المشائخ والوجهاء عدد من المواقع والمناطق الأمنية واقسام الشرطة بالقاعدة وجولة القصر .

واطلعوا على أحوالهم وجاهزيتهم في تنفيذ المهام الموكلة اليهم .. مشيدين بالجهود التي يبذلونها في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وأشاد الوكيل النجدين بدور الأجهزة الأمنية في النقاط والمناطق الأمنية وما تبذله من جهود في تثبيت الأمن    والحفاظ على السكينة العامةوحماية المؤسسات.

وأهاب بالجميع مضاعفة الجهود والاستمرار في دعم جهود الأجهزة الأمنية بما يمكنها تنفيذ مهامها في ضبط كل من تسول له نفسه المساس بالامن والاستقرار.

وفي جبهه مقبنه زار وكيل المحافظة لشئون الديوان نعمان الحمري المرابطين في جبهة مقبنه ومفرق الوازعية.

والتقى الوكيل الحميري أبطال الجيش واللجان الشعبية .. مؤكدا أن الوطن يستحق من الجميع التضحية في سبيل تحرير كل شبر من ترابه الطاهر.

وثمن التضحيات التي يسطرها المرابطين في الثغور ذودا عن حياض الوطن من الطامعين المستعمرين.

 وأكد أن القيادة السياسية وكل القوى تدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى المؤامرة التي تستهدف اليمن أرضا وانسانا.

كما زار الوكيل الحميري مستشفى البرح الريفي واطلع على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للجرحى والمرضى.

ونوه بجهود الكوادر الطبية واستمرارها في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للجرحى والمرضى, رغم الظروف الصعبة وشحة الامكانات .
سبـأ
  المزيد من (محلي)
وزير الصناعة والتجارة يهنئ القيادة السياسية بعيد الفطر المبارك
الدفاع والأركان ومنظمة مناضلي الثورة ينعون المناضل اللواء أحمد لقمان
وكيل وزارة الداخلية يتفقد رجال الأمن في الحزام الأمني للعاصمة
قحيم يدشن فعاليات مهرجان أعيادنا جبهاتنا .. العيد في امساحل
قيادات الأمن المركزي بالحديدة تنفذ زيارات للمرابطين في المنشآت
منتسبو شركة النفط يؤدون صلاة العيد ويواصلون الاعتصام أمام مكتب الأمم المتحدة
ريهام المختاري تفوز بالمسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية 2019م (مصحح)
حملة لتعزيز جهود أعمال النظافة خلال أيام العيد في المحويت
محافظ المحويت يتفقد أحوال المرابطين ويزور الجرحى والسجناء
محافظ تعز يزور روضة الشهداء بالحوبان
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 15 غارة على صعدة وصنعاء والضالع والمرتزقة يواصلون خروقاتهم بالحديدة
[05/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على ثلاث محافظات واستمرار خرق هدنة الحديدة
[04/يونيو/2019]
الغزاة والمرتزقة يستهدفون بعشرات القذائف والصواريخ مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة
[03/يونيو/2019]
الغزاة والمرتزقة يكثفون خروقاتهم لاتفاق الحديدة وإصابة خمسة مواطنين بتعز
[02/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على منطقة قاع الجامع في محافظة إب
[02/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by