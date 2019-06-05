محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الدفاع والأركان ومنظمة مناضلي الثورة ينعون المناضل اللواء أحمد لقمان صنعاء - سبأ :

نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ومنظمة مناضلي الثورة اليمنية المناضل اللواء الركن بحري أحمد محمد لقمان عضو منظمة مناضلي الثورة اليمنية وأحد مؤسسيها والذي وافاة الأجل عن عمر ناهز ال80 عاما قضى معظمه في خدمة الوطن في القوات المسلحة.



وأشاد بيان نعي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بمناقب الفقيد وعطاءاته وما أسهم به من أدوار نضالية خلال مسيرة حياته في الدفاع عن الثورة والجمهورية وترك بصمات في تاريخ القوات المسلحة باعتباره من أبرز الضباط والقادة الذين أسهموا في تأسيس القوات البحرية والدفاع الساحلي بعد الثورة وشغل العديد من المناصب القيادية كان أخرها مستشارا بوزارة الدفاع.



وعبر البيان عن أحر التعازي لأسرة الفقيد وكافة ال لقمان .. سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



" إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ".

هذا وسيوارى جثمان الفقيد الثرى في مقبرة الصياح بعد الصلاة عليه في جامع الأنصار بالدائري عقب صلاة ظهر يوم غد الخميس.

سبـأ [05/يونيو/2019]سبـأ