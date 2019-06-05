محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل وزارة الداخلية يتفقد رجال الأمن في الحزام الأمني للعاصمة صنعاء - سبأ :

تفقد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات اللواء عبد العزيز محفوظ، رجال الأمن المرابطين في نقاط الحزام الأمني للعاصمة.



حيث اطلع اللواء محفوظ ومعه مستشار وزير الداخلية العميد عبده هاجر ونائب قائد قوات النجدة العميد أسعد النوفاني ومدير البحث الجنائي العميد سلطان زابن ومدير أمن المطارات والمنافذ العقيد محمد المحاقري، على احوال رجال الأمن بنقاط يسلح والصباحة والازرقين وبيت أنعم.



وتبادل الزائرون معهم التهاني بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، ونقلوا لهم تهاني قيادة وزارة الداخلية.



وأشاد وكيل وزارة الداخلية بمستوى الأداء والجاهزية لرجال الأمن.



فيما عبر رجال الأمن عن الشكر لهذه الزيارة ومشاركتهم أفراح العيد .. مؤكدين استمرارهم في أداء مهامهم في حفظ الأمن والإستقرار.

سبـأ [05/يونيو/2019]حيث اطلع اللواء محفوظ ومعه مستشار وزير الداخلية العميد عبده هاجر ونائب قائد قوات النجدة العميد أسعد النوفاني ومدير البحث الجنائي العميد سلطان زابن ومدير أمن المطارات والمنافذ العقيد محمد المحاقري، على احوال رجال الأمن بنقاط يسلح والصباحة والازرقين وبيت أنعم.وتبادل الزائرون معهم التهاني بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، ونقلوا لهم تهاني قيادة وزارة الداخلية.وأشاد وكيل وزارة الداخلية بمستوى الأداء والجاهزية لرجال الأمن.فيما عبر رجال الأمن عن الشكر لهذه الزيارة ومشاركتهم أفراح العيد .. مؤكدين استمرارهم في أداء مهامهم في حفظ الأمن والإستقرار.سبـأ