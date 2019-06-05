قحيم يدشن فعاليات مهرجان أعيادنا جبهاتنا .. العيد في امساحل

[05/يونيو/2019]

الحديدة - سبأ :

دشن القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم اليوم بحديقة الشعب مهرجان العيد الترفيهي الذي ينظمه على مدى ثلاثة أيام مكتب الثقافة بالتعاون مع السلطة المحلية ومؤسسة يمن ثبات التنموية تحت شعار " أعيادنا جبهاتنا .. العيد في امساحل " .

وخلال تدشين المهرجان الذي شهد حضور جماهيري من مختلف فئات شرائح المجتمع .. أكد القائم بالأعمال, أهمية تنظيم مثل هذه المهرجانات لاكتشاف المواهب وابراز الموروث الشعبي في المحافظة ونقلها للأجيال .

وأشار إلى أن إقامة المهرجان, رسالة لدول العدوان ومرتزقته مفادها أن عجلة الحياة في الحديدة لن تتوقف وستظل الحديدة صامدة، ولن يدنس أرضها قدم أي غازي أو مرتزق مهما كان الثمن وحجم التضحيات .

وأكد قحيم حرص السلطة المحلية على دعم مثل هذه الفعاليات التي تعكسم مدى استقرار الأوضاع في المحافظة.

بدوره أوضح مشرف المهرجان فيصل الهطفي أن المهرجان الذي ينظم للعام الثاني خلال إجازة عيد الفطر يتضمن عدد من البرامج والفعاليات الثقافية والاجتماعية والعروض التراثية والرياضية إلى جانب المسابقات والبرامج المسرحية وبرامج الأطفال.

وأشار إلى أن المهرجان يقام ومحافظة الحديدة تعيش أوضاعا أمنية مستقرة بفضل صمود أبناء تهامة ورجال الجيش واللجان الشعبية .

فيما عبر زوار حديقة الشعب عن امتنانهم لتدشين فعاليات المهرجان رغم الظروف التي تعيشها المحافظة جراء تصعيد العدوان.

هذا وتتضمن فعاليات المهرجان الذي يشارك فيه عدد من الفرق الشعبية التراثية ونخبة من فناني المحافظة, فقرات ترفيهية لزائري الحديقة ومرافقها المختلفة ومسابقات رياضية وفنية وانشطة تراثية وثقافية وفعاليات توعوية وترويجية ورقصات شعبية يزخر بها الموروث التهامي .

سبـأ